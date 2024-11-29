З iPhone приберуть фізичні SIM-картки з 2025 року29.11.24
Apple продовжує розвивати використання eSIM, і вже у вересні 2024 року з виходом iPhone 17 планує відмовитися від фізичних SIM-карток на більшості міжнародних ринків. За даними The Information, прототипи нової моделі iPhone 17 Air повністю позбавлені лотка для SIM-картки.
Основні деталі:
- Розширення eSIM: Усі моделі iPhone 14–16 у США вже працюють виключно з eSIM, і тепер цей стандарт планується поширити на інші країни.
- Переваги:
- Підвищена безпека за рахунок неможливості фізичного вилучення SIM-картки.
- Можливість використання до восьми eSIM-карт одночасно.
- Оператори: Apple активно співпрацює з операторами по всьому світу для спрощення переходу на eSIM, включаючи створення переліку мереж, що підтримуються.
Невідомо, чи буде нова модель доступна в Китаї, де eSIM поки не набула широкого схвалення на законодавчому рівні. Apple може залишити фізичний слот для SIM-карток у пристроях, призначених для китайського ринку, як це було з деякими попередніми моделями.
Згідно з дослідженням Uswitch, 19% власників iPhone категорично не бажають заводити стосунки з користувачами Android, а серед молоді віком від 18 до 34 років цей показник досягає 32%. Користувачі Android також виявляють певну упередженість: 10% з них повідомили, що уникали відносин з власником iPhone.
Дослідження також виявило, що 16% власників смартфонів вірять у стереотипи, які пов’язують користувачів iPhone із захопленням трендами та одержимістю соціальними мережами. Зі свого боку, 56% користувачів Android заявляють, що ніколи не перейдуть на iPhone, тоді як 52% власників iPhone не розглядають можливість використання Android.
Основні причини відмовитися від переходу на іншу платформу пов’язані з небажанням вивчати нову операційну систему. Серед користувачів Android 56% вважають iPhone занадто дорогим, а 30% власників iPhone турбуються про несумісність їх навушників або розумного годинника з Android.
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З iPhone приберуть фізичні SIM-картки з 2025 року Apple SIM-карта смартфон
Apple продовжує розвивати використання eSIM, і вже у вересні 2024 року з виходом iPhone 17 планує відмовитися від фізичних SIM-карток на більшості міжнародних ринків.
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