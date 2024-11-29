З iPhone приберуть фізичні SIM-картки з 2025 року

Apple продовжує розвивати використання eSIM, і вже у вересні 2024 року з виходом iPhone 17 планує відмовитися від фізичних SIM-карток на більшості міжнародних ринків. За даними The Information, прототипи нової моделі iPhone 17 Air повністю позбавлені лотка для SIM-картки.

Основні деталі:

Розширення eSIM: Усі моделі iPhone 14–16 у США вже працюють виключно з eSIM, і тепер цей стандарт планується поширити на інші країни.

Переваги: Підвищена безпека за рахунок неможливості фізичного вилучення SIM-картки. Можливість використання до восьми eSIM-карт одночасно.

Оператори: Apple активно співпрацює з операторами по всьому світу для спрощення переходу на eSIM, включаючи створення переліку мереж, що підтримуються.

Невідомо, чи буде нова модель доступна в Китаї, де eSIM поки не набула широкого схвалення на законодавчому рівні. Apple може залишити фізичний слот для SIM-карток у пристроях, призначених для китайського ринку, як це було з деякими попередніми моделями.

Згідно з дослідженням Uswitch, 19% власників iPhone категорично не бажають заводити стосунки з користувачами Android, а серед молоді віком від 18 до 34 років цей показник досягає 32%. Користувачі Android також виявляють певну упередженість: 10% з них повідомили, що уникали відносин з власником iPhone.

Дослідження також виявило, що 16% власників смартфонів вірять у стереотипи, які пов’язують користувачів iPhone із захопленням трендами та одержимістю соціальними мережами. Зі свого боку, 56% користувачів Android заявляють, що ніколи не перейдуть на iPhone, тоді як 52% власників iPhone не розглядають можливість використання Android.

Основні причини відмовитися від переходу на іншу платформу пов’язані з небажанням вивчати нову операційну систему. Серед користувачів Android 56% вважають iPhone занадто дорогим, а 30% власників iPhone турбуються про несумісність їх навушників або розумного годинника з Android.