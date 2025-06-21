Истребитель Gripen E протестировали в бою между ИИ и человеком

Компания Saab совместно с немецкой AI-компанией Helsing провела три боевых испытательных полета истребителя Gripen E, управляемого искусственным интеллектом. Это первый зафиксированный случай, когда боевая авиационная платформа под управлением ИИ провела учебные воздушные бои вне визуального контакта, причём в гражданском воздушном пространстве.

ИИ-система под названием Centaur была интегрирована в серийный истребитель без модификации его конструкции и без вывода критически важных компонентов из сертификации. Проект является частью шведской национальной оборонной программы «Концепция истребителей будущего», финансируемой Шведским управлением оборонного материального обеспечения (FMV).

Как это было

С 28 мая по 3 июня 2025 года Gripen E под управлением Centaur выполнил три вылета, включая один воздушный бой против пилотируемого Gripen D. В первых двух вылетах ИИ контролировал маневры и выдавал команды на открытие огня. Третий вылет включал реальный бой с меняющимися условиями — разными скоростями, углами сближения, дистанциями и даже с отключением каналов управления в некоторых сценариях, чтобы протестировать устойчивость ИИ.

Система Centaur работала полностью автономно, полагаясь на штатные бортовые датчики и системы управления. Программное обеспечение было встроено прямо в авионику самолета, без использования внешних вычислительных блоков, что позволило ускорить цикл тестирования и обновлений.

Что умеет ИИ Centaur

ИИ обучался в течение более 500 000 часов симулированных полетов, что эквивалентно 50 годам летного опыта. В процессе обучения Centaur не только воспроизводил стандартные боевые сценарии, но и самостоятельно разрабатывал нетипичные тактики ведения боя. Алгоритмы были оптимизированы под высокоинтенсивные воздушные бои с приоритетом на адаптивность, точность маневров и управление угрозами в реальном времени.

Во время испытаний Centaur применял креативные тактические приёмы, включая имитацию пусков ракет. Как отмечает Маркус Вандт, директор по инновациям Saab, система действовала в пределах эксплуатационных ограничений, не теряя связи и демонстрируя «предсказуемое поведение на фоне сложных решений».

По итогам испытаний Saab и Helsing продолжают анализировать данные, чтобы улучшить поведение Centaur в будущих миссиях. Дополнительные полёты запланированы на вторую половину 2025 года. Хотя сроки внедрения в войска не объявлены, подход Saab — интеграция ИИ в существующие платформы без создания новых самолётов — может значительно ускорить применение таких технологий в реальной боевой авиации.