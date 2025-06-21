Истребитель Gripen E протестировали в бою между ИИ и человеком21.06.25
Компания Saab совместно с немецкой AI-компанией Helsing провела три боевых испытательных полета истребителя Gripen E, управляемого искусственным интеллектом. Это первый зафиксированный случай, когда боевая авиационная платформа под управлением ИИ провела учебные воздушные бои вне визуального контакта, причём в гражданском воздушном пространстве.
ИИ-система под названием Centaur была интегрирована в серийный истребитель без модификации его конструкции и без вывода критически важных компонентов из сертификации. Проект является частью шведской национальной оборонной программы «Концепция истребителей будущего», финансируемой Шведским управлением оборонного материального обеспечения (FMV).
Как это было
С 28 мая по 3 июня 2025 года Gripen E под управлением Centaur выполнил три вылета, включая один воздушный бой против пилотируемого Gripen D. В первых двух вылетах ИИ контролировал маневры и выдавал команды на открытие огня. Третий вылет включал реальный бой с меняющимися условиями — разными скоростями, углами сближения, дистанциями и даже с отключением каналов управления в некоторых сценариях, чтобы протестировать устойчивость ИИ.
Система Centaur работала полностью автономно, полагаясь на штатные бортовые датчики и системы управления. Программное обеспечение было встроено прямо в авионику самолета, без использования внешних вычислительных блоков, что позволило ускорить цикл тестирования и обновлений.
Что умеет ИИ Centaur
ИИ обучался в течение более 500 000 часов симулированных полетов, что эквивалентно 50 годам летного опыта. В процессе обучения Centaur не только воспроизводил стандартные боевые сценарии, но и самостоятельно разрабатывал нетипичные тактики ведения боя. Алгоритмы были оптимизированы под высокоинтенсивные воздушные бои с приоритетом на адаптивность, точность маневров и управление угрозами в реальном времени.
Во время испытаний Centaur применял креативные тактические приёмы, включая имитацию пусков ракет. Как отмечает Маркус Вандт, директор по инновациям Saab, система действовала в пределах эксплуатационных ограничений, не теряя связи и демонстрируя «предсказуемое поведение на фоне сложных решений».
По итогам испытаний Saab и Helsing продолжают анализировать данные, чтобы улучшить поведение Centaur в будущих миссиях. Дополнительные полёты запланированы на вторую половину 2025 года. Хотя сроки внедрения в войска не объявлены, подход Saab — интеграция ИИ в существующие платформы без создания новых самолётов — может значительно ускорить применение таких технологий в реальной боевой авиации.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Мне нравится, как оно заряжается, быстро, не сильно греется, еще и улыбается. Вероятно, такая ситуация была в голове у сотрудников компании Ugreen когда они разрабатывали новую модель Ган-зарядки.
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Истребитель Gripen E протестировали в бою между ИИ и человеком авиация война искусственный интеллект
Компания Saab совместно с немецкой AI-компанией Helsing провела три боевых испытательных полета истребителя Gripen E
ASUS ProArt RTX 5080 повернута на 90 градусов и оснащена слотом для SSD Asus GeForce RTX видеокарта
Подключение SSD в ASUS ProArt RTX 5080 реализовано через схему PCIe bifurcation: 16 линий PCIe 5.0 делятся между видеочипом и накопителем
Истребитель Gripen E протестировали в бою между ИИ и человеком
3DMark вышла на компьютерах с macOS
Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2 — TWS наушники с ИИ
Стали известны возможности нового PCI Express 7.0
Apple опубликовала трейлер фильма Формула-1 с тактильной отдачей. Только для iPhone
Игру Street Fighter 6 купили более 5 миллионов игроков
Anbernic RG35XX Pro — клон Game Boy за $45
Skoda Enyaq RS Race — электрический спорт-кар облегченный на 300 кг
64% мирового интернет-трафика генерируются смартфонами
Nuna 13 — автомобиль для World Solar Challenge, который может двигаться за счет ветра
OpenAI o3-pro — самая производительная ИИ-модель