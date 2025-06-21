Винищувач Gripen E протестували у бою між ШІ та людиною21.06.25
Компанія Saab спільно з німецькою AI-компанією Helsing провела три бойові випробувальні польоти винищувача Gripen E, керованого штучним інтелектом. Це перший зафіксований випадок, коли бойова авіаційна платформа під керівництвом ШІ провела навчальні повітряні бої поза візуальним контактом, причому у цивільному повітряному просторі.
ШІ-система під назвою Centaur була інтегрована в серійний винищувач без модифікації його конструкції та без виведення критично важливих компонентів із сертифікації. Проект є частиною шведської національної оборонної програми «Концепція винищувачів майбутнього», яку фінансує Шведське управління оборонного матеріального забезпечення (FMV).
Як це було
З 28 травня по 3 червня 2025 року Gripen E під управлінням Centaur виконав три вильоти, включаючи один повітряний бій проти пілотованого Gripen D. У перших двох вильотах ШІ контролював маневри та видавав команди на відкриття вогню. Третій виліт включав реальний бій із змінними умовами — різними швидкостями, кутами зближення, дистанціями і навіть із відключенням каналів управління в деяких сценаріях, щоб протестувати стійкість ШІ.
Система Centaur працювала повністю автономно, покладаючись на штатні бортові датчики та системи управління. Програмне забезпечення було вбудоване прямо в авіоніку літака без використання зовнішніх обчислювальних блоків, що дозволило прискорити цикл тестування та оновлень.
Що вміє ШІ Centaur
ШІ навчався протягом понад 500 000 годин симульованих польотів, що еквівалентно 50 років льотного досвіду. У процесі навчання Centaur як відтворював стандартні бойові сценарії, а й самостійно розробляв нетипові тактики ведення бою. Алгоритми оптимізували під високоінтенсивні повітряні бої з пріоритетом на адаптивність, точність маневрів і управління загрозами в реальному часі.
Під час випробувань Centaur застосовував креативні тактичні прийоми, включаючи імітацію пусків ракет. Як зазначає Маркус Вандт, директор з інновацій Saab, система діяла в межах експлуатаційних обмежень, не втрачаючи зв’язку та демонструючи «передбачувану поведінку на тлі складних рішень».
За підсумками випробувань Saab та Helsing продовжують аналізувати дані, щоб покращити поведінку Centaur у майбутніх місіях. Додаткові польоти заплановані на другу половину 2025 року. Хоча терміни впровадження у війська не оголошені, підхід Saab — інтеграція ШІ до існуючих платформ без створення нових літаків — може значно прискорити застосування таких технологій у реальній бойовій авіації.
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Винищувач Gripen E протестували у бою між ШІ та людиною авіація війна штучний інтелект
Компанія Saab спільно з німецькою AI-компанією Helsing провела три бойові випробувальні польоти винищувача Gripen E
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