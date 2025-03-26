Исследование: в 2025 году объем рынка игр составит $203 млрд, а количество игроков — 4 млрд26.03.25
Согласно отчету Midia Research, в 2026 году мировой рынок видеоигр увеличится на 4,6%, достигнув $236,9 млрд, а к 2031 году прогнозируется рост до $280,1 млрд.
Основным драйвером роста остаётся программное обеспечение, доходы от которого в 2025 году, по оценкам, составят $203,2 млрд, что на 4,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Ключевыми факторами роста станут премиальные релизы, включая Grand Theft Auto 6, проекты стартовой линейки новой консоли Nintendo и такие игры, как Monster Hunter Wilds и Assassin’s Creed Shadows. К 2031 году доходы от игрового ПО могут достичь $237 млрд.
Сегмент ПК-программного обеспечения, по прогнозам, обгонит другие категории к 2031 году. В 2025 году его доход составит $44,5 млрд против $41,6 млрд годом ранее. Доходы от консольного ПО ожидаются на уровне $47,9 млрд в 2025 году против $45,1 млрд в 2024-м. В мобильном сегменте прогнозируется увеличение до $110,9 млрд.
Доходы от продаж игрового оборудования могут вырасти на 8,4% в 2025 году, составив $20,6 млрд. Основным катализатором станет выход Switch 2. Это восстановит рынок после спада 2024 года, вызванного завершением жизненного цикла оригинальной Switch и изменением стратегии Xbox, ориентированной на сервисы. К 2031 году доходы от аппаратного обеспечения могут достичь $24,6 млрд.
По мнению аналитиков Midia, на фоне насыщенности рынка играми-сервисами произойдет сдвиг в сторону премиальных проектов. Это приведёт к снижению доли доходов от внутриигровых покупок до 67% к 2031 году. Консоли останутся основным выбором для премиального игрового опыта, занимая 60% рынка, в то время как доля ПК составит 38%.
Ожидается, что число игроков во всём мире увеличится с 3,27 млрд в 2025 году до 4,02 млрд к 2031 году. Новые пользователи будут приходить преимущественно из развивающихся регионов, таких как Латинская Америка, Юго-Восточная Азия и Африка. Улучшение интернет-инфраструктуры этих стран будет способствовать дальнейшему росту аудитории.
Аналитик Midia Research Рис Эллиот отмечает, что индустрия столкнётся с непростыми условиями, требующими от разработчиков гибкости и новых подходов. Он подчеркнул, что успех таких студий, как Nintendo, FromSoftware и Naughty Dog, во многом связан с долгосрочным удержанием ключевых специалистов.
Эллиот рекомендует компаниям сокращать издержки, меньше следовать временным трендам, больше инвестировать в инновации и анализ аудитории, а также уделять больше внимания условиям труда разработчиков. По его мнению, игровой рынок не сможет расти, если индустрия продолжит ориентироваться только на текущую базу игроков.
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