Дослідження: у 2025 році обсяг ринку ігор становитиме $203 млрд, а кількість гравців – 4 млрд26.03.25
Згідно зі звітом Midia Research, у 2026 році світовий ринок відеоігор збільшиться на 4,6%, досягнувши $236,9 млрд, а до 2031 прогнозується зростання до $280,1 млрд.
Основним драйвером зростання залишається програмне забезпечення, доходи від якого у 2025 році, за оцінками, становитимуть $203,2 млрд, що на 4,4% більше у порівнянні з попереднім роком. Ключовими чинниками зростання стануть преміальні релізи, включаючи Grand Theft Auto 6, проекти стартової лінійки нової консолі Nintendo та такі ігри, як Monster Hunter Wilds та Assassin’s Creed Shadows. До 2031 року доходи від ігрового програмного забезпечення можуть досягти $237 млрд.
Сегмент ПК-програмного забезпечення, за прогнозами, обжене інші категорії до 2031 року. У 2025 році його дохід становитиме $44,5 млрд проти $41,6 млрд роком раніше. Доходи від консольного ПЗ очікуються на рівні $47,9 млрд 2025 року проти $45,1 млрд 2024-го. У мобільному сегменті прогнозується збільшення до $110,9 млрд.
Доходи від продажів ігрового обладнання можуть зрости на 8,4% у 2025 році, склавши $20,6 млрд. Основним каталізатором стане вихід Switch 2. Це відновить ринок після спаду 2024 року, викликаного завершенням життєвого циклу оригінальної Switch та зміною стратегії Xbox, орієнтованої на сервіс. До 2031 року доходи від апаратного забезпечення можуть сягнути $24,6 млрд.
На думку аналітиків Midia, на тлі насиченості ринку іграми-сервісами відбудеться зрушення у бік преміальних проектів. Це призведе до зниження частки доходів від внутрішньоігрових покупок до 67% до 2031 року. Консолі залишаться основним вибором для преміального ігрового досвіду, займаючи 60% ринку, тоді як частка ПК становитиме 38%.
Очікується, що кількість гравців у всьому світі збільшиться з 3,27 млрд у 2025 році до 4,02 млрд до 2031 року. Нові користувачі будуть приходити переважно з регіонів, що розвиваються, таких як Латинська Америка, Південно-Східна Азія та Африка. Поліпшення інтернет-інфраструктури цих країн сприятиме подальшому зростанню аудиторії.
Аналітик Midia Research Рис Елліот зазначає, що індустрія зіткнеться з непростими умовами, що вимагають від розробників гнучкості та нових підходів. Він підкреслив, що успіх таких студій, як Nintendo, FromSoftware та Naughty Dog, багато в чому пов’язаний із довгостроковим утриманням ключових фахівців.
Елліот рекомендує компаніям скорочувати витрати, менше слідувати тимчасовим трендам, більше інвестувати в інновації та аналіз аудиторії, а також приділяти більше уваги умов праці розробників. На його думку, ігровий ринок не зможе зростати, якщо індустрія продовжить орієнтуватися лише на базу гравців.
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