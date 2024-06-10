На выставке Computex 2024 корпорация Intel представила новое поколение серверных процессоров, сменив бренд Xeon Scalable на более лаконичный Xeon 6. Дебютными решениями этой новой линейки стали процессоры Sierra Forest, которые базируются на энергоэффективных ядрах. В дальнейшем ассортимент будет расширен процессорами Granite Rapids с «большими» ядрами и модификациями для различных сегментов рынка.

Серия Xeon 6700E (Sierra Forest) включает процессоры, которые предлагают до 144 энергоэффективных ядер на архитектуре Crestmont, знакомой по мобильным CPU Meteor Lake. Эти процессоры оснащены до 108 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, 8-канальным контроллером DDR5 и 88 линиями интерфейса PCI Express 5.0. Уровень TDP этих процессоров достигает 330 Вт. Основным конкурентом Xeon 6700E являются процессоры AMD EPYC Bergamo.

Ближайшим выпуском станут процессоры Xeon 6900P (Granite Rapids), запланированные на третий квартал этого года. Они будут включать до 128 ядер и 256 потоков на архитектуре Redwood Cove, которая также используется в P-ядрах процессоров Meteor Lake. В начале 2025 года Intel планирует выпустить несколько дополнительных линеек Xeon 6 и топовые модели CPU Sierra Forest, которые сформируют серию Xeon 6900E и предложат до 288 ядер, хотя без поддержки Hyper-Threading.