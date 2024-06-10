Intel Xeon 6700E (Sierra Forest) — серверные процессоры получившие 144 E-ядер10.06.24
Статьи & тесты
10.06.24
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
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В линейку мышек Logitech G502 2023 года входит несколько моделей – с приставками в названии X, X Plus и Lightspeed. Рассмотрим средний вариант
10.06.24 | 06.10
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
03.06.24 | 05.02
Топ защищенных смартфонов 2024 года
27.05.24 | 05.29
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
20.05.24 | 05.01
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
17.05.24 | 05.02
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
13.05.24 | 04.44
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
10.05.24 | 05.13
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
06.05.24 | 05.14
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
03.05.24 | 05.11
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
29.04.24 | 05.01
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
26.04.24 | 05.40
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
22.04.24 | 06.05
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
17.04.24 | 05.11
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
15.04.24 | 05.54
Обзор планшета Oppo Pad Neo: перспектива
12.04.24 | 05.21
Обзор моноблока ASUS AiO A5 (A5702WVA): всё сразу
Новости
10.06.24 | 10.14
Intel Xeon 6700E (Sierra Forest) — серверные процессоры получившие 144 E-ядерComputex Intel процессор серверы
На выставке Computex 2024 корпорация Intel представила новое поколение серверных процессоров, сменив бренд Xeon Scalable на более лаконичный Xeon 6
10.06.24 | 08.16
CEO ARM и Qualcomm: через 5 лет половина ПК на рынке будет оснащаться ARM-процессорамиQualcomm компьютер процессор
Генеральный директор ARM Holdings Рене Хаас и CEO Qualcomm Криштиано Амон ожидают значительного роста доли процессоров на базе ARM в ПК с Windows
10.06.24 | 08.16
CEO ARM и Qualcomm: через 5 лет половина ПК на рынке будет оснащаться ARM-процессорами
10.06.24 | 06.30
5 главных анонсов на Xbox Games Showcase 2024
09.06.24 | 08.31
Telegram не работает на всех платформах. Случился сбой
09.06.24 | 08.11
Ноутбук Spacetop G1 вместо дисплея получил дополненную реальность
08.06.24 | 15.02
Тем, кто умеет фотографировать: Google рассылает бесплатный редактор Photos Magic Editor для смартфонов Pixel и Samsung
08.06.24 | 13.38
Telegram зарабатывает. Звезды — новая внутренняя валюта для оплаты цифровых товаров в мессенджере
08.06.24 | 12.29
Монітор Modos Paper на базі чорнила E-ink знижує втому очей
08.06.24 | 07.30