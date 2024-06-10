На виставці Computex 2024 корпорація Intel представила нове покоління серверних процесорів, змінивши бренд Xeon Scalable на лаконічніший Xeon 6. Дебютними рішеннями цієї нової лінійки стали процесори Sierra Forest, які базуються на енергоефективних ядрах. Надалі асортимент буде розширено процесорами Granite Rapids з «великими» ядрами та модифікаціями для різних сегментів ринку.

Серія Xeon 6700E (Sierra Forest) включає процесори, які пропонують до 144 енергоефективних ядер на архітектурі Crestmont, знайомій мобільним CPU Meteor Lake. Ці процесори оснащені до 108 Мбайт кеш-пам’яті третього рівня, 8-канальним контролером DDR5 та 88 лініями інтерфейсу PCI Express 5.0. Рівень TDP цих процесорів сягає 330 Вт. Основним конкурентом Xeon 6700 є процесори AMD EPYC Bergamo.

Найближчим випуском стануть процесори Xeon 6900P (Granite Rapids), заплановані на третій квартал цього року. Вони включатимуть до 128 ядер та 256 потоків на архітектурі Redwood Cove, яка також використовується у P-ядрах процесорів Meteor Lake. На початку 2025 року Intel планує випустити кілька додаткових лінійок Xeon 6 та топові моделі CPU Sierra Forest, які сформують серію Xeon 6900E та запропонують до 288 ядер, хоча без підтримки Hyper-Threading.