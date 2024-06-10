Intel Xeon 6700E (Sierra Forest) – серверні процесори, що отримали 144 E-ядер10.06.24
Статті & тести
10.06.24
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
210
У лінійку мишок Logitech G502 2023 входить кілька моделей – з приставками в назві X, X Plus і Lightspeed. Розглянемо середній варіант
10.06.24 | 06.23
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
03.06.24 | 05.26
Топ захищених смартфонів 2024 року
27.05.24 | 05.46
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
20.05.24 | 05.07
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
17.05.24 | 05.13
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
13.05.24 | 04.56
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
10.05.24 | 05.21
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
06.05.24 | 05.28
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
03.05.24 | 05.22
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
29.04.24 | 05.05
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
26.04.24 | 05.50
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
22.04.24 | 06.09
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
17.04.24 | 05.22
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
15.04.24 | 05.58
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
12.04.24 | 05.26
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Новини
10.06.24 | 10.17
Intel Xeon 6700E (Sierra Forest) – серверні процесори, що отримали 144 E-ядерComputex Intel процесор сервери
На виставці Computex 2024 корпорація Intel представила нове покоління серверних процесорів, змінивши бренд Xeon Scalable на більш лаконічний Xeon 6
10.06.24 | 06.39
5 головних анонсів на Xbox Games Showcase 2024Microsoft XboxXbox ігри події у світі
На заході Xbox Games Showcase показали багато ігор, але ми зупинимося на найцікавіших і найвагоміших на наш погляд анонсах.
10.06.24 | 06.39
5 головних анонсів на Xbox Games Showcase 2024
09.06.24 | 23.36
Анонсовано Doom: The Dark Ages. Гра стане приквелом про Думгая
09.06.24 | 16.46
ASUS на Computex 2024: збірки ПК та матплати приправлені ШІ, пам’ять CAMM2 та компактні ПК Back-To-the-Future
09.06.24 | 08.33
Telegram не працює на всіх платформах. Стався збій
08.06.24 | 14.37
Монітор Modos Paper на базі екрану E-ink знижує втому очей
08.06.24 | 13.42
Telegram заробляє. Зірки – нова внутрішня валюта для оплати цифрових товарів у месенджері
08.06.24 | 07.41
NVIDIA Project G-Assist – технологія автоматичного налаштування відеокарти за допомогою штучного інтелекту
07.06.24 | 18.18