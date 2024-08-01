Instagram позволит блогерам использовать чат-ботов для общения с подписчиками

Meta постепенно разворачивает AI Studio в Instagram – новый набор инструментов, позволяющий блоггерам создавать собственные ИИ-персоны для ответа на запросы от поклонников от их имени. Непонятно, насколько пользователи Instagram будут заинтересованы во взаимодействии с вторыми версиями своих любимых авторов.

Пока этот инструмент доступен только авторам из США, но в будущем его распространят на другие страны. Поэтому в следующий раз, когда вы напишете сообщение автору в Instagram, знайте, что отвечать может искусственный интеллект.

По словам представителей компании Meta, этот инструмент поможет решить «давнюю проблему пользователей с большим количеством подписчиков», не успевающих отвечать всем каждый день. Авторы смогут использовать свои комментарии, подписи, стенограммы Reels и любые специальные инструкции или ссылки, чтобы сделать чат-бота «продолжением самого себя».