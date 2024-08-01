Instagram дозволить блогерам використовувати чат-ботів для спілкування з фанатами

Meta поступово розгортає AI Studio у Instagram – новий набір інструментів, що дозволяє блогерам створювати власні ШІ-персони для відповіді на запити від шанувальників від їхнього імені. Незрозуміло, наскільки користувачі Instagram будуть зацікавлені у взаємодії з іншими версіями улюблених авторів.

Поки що цей інструмент доступний лише авторам зі США, але в майбутньому його поширять на інші країни. Тому наступного разу, коли ви напишете повідомлення автору в Instagram, знайте, що може відповідати штучний інтелект.

За словами представників компанії Meta, цей інструмент допоможе вирішити «давню проблему користувачів з великою кількістю передплатників», які не встигають відповідати всім щодня. Автори зможуть використовувати свої коментарі, підписи, стенограми Reels та будь-які спеціальні інструкції або посилання, щоб зробити чат-бота “продовженням самого себе”.

