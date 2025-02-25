Инсайдеры: iPhone 17 будет снимать так хорошо что блогеры откажутся от стационарных камер25.02.25
Apple продолжает совершенствовать камеры iPhone, и по данным Марка Гурмана из Bloomberg, в модели iPhone 17 Pro и Pro Max компания стремится достичь очень высокого качества видеосъемки.
Apple хочет сделать флагманский смартфон ключевым инструментом для создания контента, а потому в сентябре, во время презентации новых моделей, особое внимание уделят именно возможностям видеозаписи.
Какие именно улучшения появятся в камерах iPhone 17 Pro и Pro Max, пока неизвестно. Pro и Pro Max получат крупные блоки камер, которые, как сообщал Марк Гурман, будут снимать настолько качественные видео, что блогеры и операторы могут отказаться от профессиональных камер.
Традиционно Apple презентует новые iPhone в сентябре, и, скорее всего, следующая линейка будет представлена в тот же период.
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Инсайдеры: iPhone 17 будет снимать так хорошо что блогеры откажутся от стационарных камер iPhone камера слухи смартфон
Apple продолжает совершенствовать камеры iPhone, и по данным Марка Гурмана из Bloomberg, в модели iPhone 17 Pro и Pro Max компания стремится достичь очень высокого качества видеосъемки.
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