Инсайдеры: iPhone 17 будет снимать так хорошо что блогеры откажутся от стационарных камер

Apple продолжает совершенствовать камеры iPhone, и по данным Марка Гурмана из Bloomberg, в модели iPhone 17 Pro и Pro Max компания стремится достичь очень высокого качества видеосъемки.

Apple хочет сделать флагманский смартфон ключевым инструментом для создания контента, а потому в сентябре, во время презентации новых моделей, особое внимание уделят именно возможностям видеозаписи.

Какие именно улучшения появятся в камерах iPhone 17 Pro и Pro Max, пока неизвестно. Pro и Pro Max получат крупные блоки камер, которые, как сообщал Марк Гурман, будут снимать настолько качественные видео, что блогеры и операторы могут отказаться от профессиональных камер.

Традиционно Apple презентует новые iPhone в сентябре, и, скорее всего, следующая линейка будет представлена в тот же период.