Інсайдери: iPhone 17 буде знімати так добре, що блогери відмовляться від стаціонарних камер25.02.25
Apple продовжує вдосконалювати камери iPhone, і за даними Марка Гурмана з Bloomberg, у моделі iPhone 17 Pro та Pro Max компанія прагне досягти дуже високої якості відеозйомки.
Apple хоче зробити флагманський смартфон ключовим інструментом для створення контенту, а тому у вересні під час презентації нових моделей особливу увагу приділять саме можливостям відеозапису.
Які саме покращення з’являться в камерах iPhone 17 Pro та Pro Max, поки що невідомо. Pro та Pro Max отримають великі блоки камер, які, як повідомляв Марк Гурман, зніматимуть настільки якісні відео, що блогери та оператори можуть відмовитись від професійних камер.
Традиційно Apple презентує нові iPhone у вересні, і, швидше за все, наступна лінійка буде представлена у той же період.
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Інсайдери: iPhone 17 буде знімати так добре, що блогери відмовляться від стаціонарних камер iPhone камера смартфон чутки
Apple продовжує вдосконалювати камери iPhone, і за даними Марка Гурмана з Bloomberg, у моделі iPhone 17 Pro та Pro Max компанія прагне досягти дуже високої якості відеозйомки.
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