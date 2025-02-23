Ink Console — портативная консоль с E Ink для текстовых игр

Команда Singular 9 представила необычную консоль Ink Console, которая заинтересует поклонников ретро-игр и интерактивной литературы.

Новинка представляет собой гибрид электронной книги и игровой приставки, созданный специально для текстовых игр — жанра, который заложил основу индустрии видеоигр и RPG.

Ink Console оснащена 7,5-дюймовым E-Ink дисплеем с разрешением 800×480 пикселей, двумя аналоговыми стиками, слотом для SD-карт, 3,5-мм аудиоразъемом, встроенным монодинамиком и 2-канальным стереовыходом. Внутри установлен 2-ядерный процессор ESP32 с 4 МБ флэш-памяти, 8 МБ PSRAM и 520 КБ SRAM. Также поддерживаются Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2 и LE.

Создатель консоли планирует самостоятельно разрабатывать игры, но также предоставит открытый код и инструменты, позволяя энтузиастам создавать собственные текстовые приключения.