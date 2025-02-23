Ink Console – портативна консоль з E Ink для текстових ігор23.02.25
Команда Singular 9 представила незвичайну консоль Ink Console, яка зацікавить шанувальників ретро-ігор та інтерактивної літератури.
Новинка є гібридом електронної книги та ігрової приставки, створеним спеціально для текстових ігор — жанру, який заклав основу індустрії відеоігор та RPG.
Ink Console оснащена 7,5-дюймовим E-Ink дисплеєм з роздільною здатністю 800×480 пікселів, двома аналоговими стиками, слотом для SD-карт, 3,5-мм аудіороз’ємом, вбудованим монодинаміком та 2-канальним стереовиходом. Усередині встановлений 2-ядерний процесор ESP32 з 4 МБ флеш-пам’яті, 8 МБ PSRAM та 520 КБ SRAM. Також підтримуються Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2 та LE.
Автор консолі планує самостійно розробляти ігри, але також надасть відкритий код та інструменти, дозволяючи ентузіастам створювати власні текстові пригоди.
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