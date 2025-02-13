Илон Маск откупится от Трампа за $10 миллионов для урегулирования судебного иска по соц сети X

Согласно сообщениям изданий El País и HuffPost, платформа X (ранее известная как Twitter), принадлежащая Илону Маску, согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу около 10 миллионов долларов для урегулирования иска, связанного с блокировкой его аккаунта в 2021 году после событий 6 января.

Первоначально федеральный судья отклонил иск Трампа в 2022 году, но его адвокаты продолжили апелляцию. После приобретения Twitter Илон Маск восстановил аккаунт Трампа в 2022 году. Несмотря на это, стороны решили урегулировать спор финансовой компенсацией. Ранее компания Meta также согласилась выплатить 25 миллионов долларов для урегулирования аналогичного иска, связанного с блокировкой аккаунта Трампа.

Как сообщается, команда Трампа сначала рассматривала возможность забыть иск к X из-за тесных отношений президента с Маском, которые стали еще крепче в течение последних 2х лет.