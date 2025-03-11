ИИ Gemini появится в Android Auto

Google продолжает работать над интеграцией чат-бота Gemini в Android Auto, и недавно специалистам Android Authority удалось активировать его для тестирования. Эксперимент проводился на смартфоне с Android, который имитировал приборную панель автомобиля, а не на реальном автомобиле, что может означать, что некоторые функции будут работать иначе, когда Gemini появится в автомобилях.

На данный момент ИИ-ассистент справляется с простыми задачами, такими как воспроизведение музыки через Spotify и ответы на вопросы о погоде или достопримечательностях, при этом предоставляя более подробную информацию, чем Google Ассистент. Однако при планировании поездок или поиске ближайших заведений Gemini не использует геолокацию пользователя и не отображает результаты на карте, что делает информацию менее удобной для использования в автомобиле. Хотя таких недостатков достаточно, чат-бот все же продемонстрировал хорошие разговорные способности.

Сейчас Gemini активно разрабатывается для различных платформ Google, включая смартфоны, Google TV, смарт-колонки и Wear OS, но когда он появится в Android Auto, пока не известно.