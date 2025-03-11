ШІ Gemini з’явиться в Android Auto11.03.25
Google продовжує працювати над інтеграцією чат-бота Gemini у Android Auto, і нещодавно фахівцям Android Authority вдалося активувати його для тестування. Експеримент проводився на смартфоні з Android, який імітував панель приладів автомобіля, а не на реальному автомобілі, що може означати, що деякі функції працюватимуть інакше, коли Gemini з’явиться в автомобілях.
На даний момент ІІ-асистент справляється з простими завданнями, такими як відтворення музики через Spotify та відповіді на питання про погоду або пам’ятки, при цьому надаючи докладнішу інформацію, ніж Асистент Google. Однак при плануванні поїздок або пошуку найближчих закладів Gemini не використовує геолокацію користувача та не відображає результати на карті, що робить інформацію менш зручною для використання в автомобілі. Хоча таких недоліків достатньо, чат-бот все ж таки продемонстрував хороші розмовні здібності.
Зараз Gemini активно розробляється для різних платформ Google, включаючи смартфони, Google TV, смарт-колонки та Wear OS, але коли він з’явиться в Android Auto, поки що не відомо.
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Зараз Gemini активно розробляється для різних платформ Google, включаючи смартфони, Google TV, смарт-колонки та Wear OS, але коли він з’явиться в Android Auto, поки що не відомо.
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