ИИ Gemini частично сможет управлять устройствами умного дома в Google Home11.11.24
В этом месяце Google анонсировала интеграцию своего ИИ Gemini с приложением Google Home, что значительно упрощает управление умными устройствами для пользователей Android. Благодаря этой интеграции пользователи могут отдавать команды Gemini на естественном языке, и ИИ будет напрямую взаимодействовать с подключенными устройствами. Например, можно сказать: «Приготовьте спальню для сна», и Gemini запустит робота-пылесоса или «Подготовь столовую к ужину», чтобы автоматически приглушить свет и включить музыку.
Ранее подобные команды выполнялись через Google Assistant, но теперь Gemini интегрирован напрямую с Google Home, что ускоряет обработку команд. На данный момент поддерживается управление освещением, климат-контролем и мультимедийными устройствами, однако функция пока недоступна для работы с камерами и замками.
Чтобы воспользоваться новой возможностью, пользователям нужно присоединиться к программе Google Home Public Preview, которая предоставляет ранний доступ к функциям.
В прошлом месяце бесплатный уровень Gemini был обновлен до версии 1.5 Flash, которая теперь на 50% быстрее обрабатывает ответы. Это стало возможным благодаря значительным улучшениям задержки, которые Google внедрил в последнее время. Одним из ключевых обновлений стало увеличение контекстного окна до 32 тысяч токенов по сравнению с предыдущими 8 тысячами. Это означает, что система Gemini теперь может обрабатывать и удерживать в памяти гораздо большее количество текстовой информации при ответе на запросы пользователя.
Gemini 1.5 Flash было анонсировано для разработчиков в мае, когда Gemini Advanced перешел на версию 1.5 Pro. Параллельно с этим расширение Google Tasks начинает выходить за пределы серии Pixel 9. Его уже можно найти на таких устройствах, как Pixel 8, хотя доступность для всех пользователей еще ограничена. Среди новых возможностей — возможность фотографировать контрольные списки и добавлять их в Google Tasks.
Также Google представил новое расширение @OpenStax для Gemini, которое предоставляет ответы на основе образовательных ресурсов OpenStax университета Райса. Кроме того, Gemini теперь может создавать интерактивные практические тесты на различные темы, что дополняет образовательные функции платформы.
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ИИ Gemini частично сможет управлять устройствами умного дома в Google Homeискусственный интеллект умный дом
Ранее подобные команды выполнялись через Google Assistant, но теперь Gemini интегрирован напрямую с Google Home, что ускоряет обработку команд.
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