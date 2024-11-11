ШІ Gemini частково зможе керувати пристроями розумного будинку в Google Home

Цього місяця Google анонсувала інтеграцію свого ІІ Gemini з програмою Google Home, що значно спрощує керування розумними пристроями для користувачів Android. Завдяки цій інтеграції користувачі можуть віддавати команди Gemini природною мовою, і ІІ безпосередньо взаємодіятиме з підключеними пристроями. Наприклад, можна сказати: “Приготуйте спальню для сну”, і Gemini запустить робота-пилососа або “Підготуй їдальню до вечері”, щоб автоматично приглушити світло та ввімкнути музику.

Раніше подібні команди виконували через Google Assistant, але тепер Gemini інтегрований безпосередньо з Google Home, що прискорює обробку команд. На даний момент підтримується керування освітленням, клімат-контролем та мультимедійними пристроями, проте функція поки що недоступна для роботи з камерами та замками.

Щоб скористатися новою можливістю, користувачам потрібно приєднатися до Google Home Public Preview, яка надає ранній доступ до функцій.



Минулого місяця безкоштовний рівень Gemini було оновлено до версії 1.5 Flash, яка тепер на 50% швидше опрацьовує відповіді. Це стало можливим завдяки значним покращенням затримки, які Google запровадив останнім часом. Одним із ключових оновлень стало збільшення контекстного вікна до 32 тисяч токенів порівняно з попередніми 8 тисячами. Це означає, що система Gemini тепер може обробляти та утримувати в пам’яті набагато більше текстової інформації при відповіді на запити користувача.

Gemini 1.5 Flash було анонсовано для розробників у травні, коли Gemini Advanced перейшов на версію 1.5 Pro. Паралельно з цим розширення Google Tasks починає виходити за межі серії Pixel 9. Його вже можна знайти на таких пристроях як Pixel 8, хоча доступність для всіх користувачів ще обмежена. Серед нових можливостей – можливість фотографувати контрольні списки та додавати їх до Google Tasks.

Також Google представив нове розширення @ OpenStax для Gemini, яке надає відповіді на основі освітніх ресурсів OpenStax університету Райса. Крім того, Gemini тепер може створювати інтерактивні практичні випробування на різні теми, що доповнює освітні функції платформи.