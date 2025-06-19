Игру Street Fighter 6 купили более 5 миллионов игроков

Игра Street Fighter 6 от Capcom, вышедший в июне 2023 года на платформах Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК, преодолел новый рубеж — по данным издателя, суммарные продажи игры превысили 5 миллионов копий. Еще недавно эта цифра составляла 4,6 миллиона, что говорит о стабильной популярности проекта спустя почти два года после релиза.

Street Fighter 6 принес с собой несколько заметных изменений в привычную формулу. Введена система Drive, добавляющая больше тактической глубины в сражения, а одиночный режим World Tour предлагает игрокам исследовать игровой мир в формате RPG от третьего лица, управляя собственным аватаром. Онлайн-компонент представлен в виде Battle Hub — своеобразного виртуального аркадного зала, где проходят как дуэли между классическими персонажами, так и битвы аватаров игроков.

Недавно состоялся релиз Street Fighter 6 на консоли Nintendo Switch 2. Версия для новой платформы включает весь ранее вышедший контент и нового DLC-бойца — Елену. Благодаря этому выходу игра стала доступна еще большему числу игроков.

Capcom также продолжает развивать проект: был анонсирован Character Pass третьего года. Летом к ростеру присоединится Сагат, осенью — С. Вайпер, а в 2026 году — Алекс (в начале весны) и Ингрид (в конце весны). Поддержка обещает быть долгосрочной, что подтверждает стратегию Capcom по укреплению позиции Street Fighter 6 как одного из ключевых представителей жанра.

Хотя Mortal Kombat 1 вызвала неоднозначную реакцию среди фанатов серии, она всё же добилась определённого коммерческого успеха. Компания WB Games сообщила о продаже четырёх миллионов копий игры, достигнув этого результата менее чем за год с момента релиза.

Для сравнения, Mortal Kombat X к 2019 году удалось достичь отметки в 12 миллионов проданных копий, на что потребовалось четыре года. Разработчики продолжают поддерживать проект и готовят к выходу крупное дополнение под названием «Khaos Reigns».

Это обновление не только добавит новый сюжет, но и введёт в игру шесть новых персонажей, а также вернёт популярную функцию Анималити. Выпуск Mortal Kombat 1: Khaos Reigns запланирован на 24 сентября. Игра доступна на платформах PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК.

В ноябре 203 года компания NetherRealm объявила, что количество проданных копий игры Mortal Kombat 11 «почти достигло» отметки в 3 миллиона единиц. Игра доступна на Xbox Series, PlayStation 5, ПК и Nintendo Switch.

Недавно генеральный директор Warner Bros. Discovery, Дэвид Заслав (David Zaslav), подтвердил, что игра все же достигла этой цифры. Он также отметил, что Mortal Kombat — одна из четырех франшиз, которые Warner Bros. оценивает в 1 миллиард долларов. В остальные входят Гарри Поттер, Игра престолов и DC.

Как своеобразная перезагрузка сюжет игры Mortal Kombat 11 разворачивается в Новой Эре (New Era), где Бог Огня Лю Кан (Fire God Liu Kang) наставляет таких персонажей, как Райден (Raiden), Кунг Лао (Kung Lao) и другие, чтобы взять участие в турнире. Однако темные силы работают, и вскоре конфликт может вспыхнуть снова.