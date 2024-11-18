Игровые смартфоны Red Magic 10 Pro и 10 Pro+ оснащаются двумя процессорами18.11.24
Компания nubia представила свои новые флагманские модели смартфонов Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+. Оба устройства получили новейший процессор Snapdragon 8 Elite «Extreme Edition», а также собственный игровой процессор Red Core R3, который поддерживает игровой режим с частотой 120 кадров в секунду при разрешении 2K.
Модели имеют схожие характеристики, но различаются по ёмкости аккумуляторов и мощности зарядных устройств. Red Magic 10 Pro оснащён батареей ёмкостью 6500 мАч и поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. В свою очередь, Pro+ получил аккумулятор на 7050 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. Варианты памяти также отличаются: Red Magic 10 Pro предлагается с 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной, тогда как Pro+ доступен с 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти и 16 ГБ или 24 ГБ оперативной памяти. Все конфигурации оснащены новейшей оперативной памятью LPDDR5X и постоянной памятью UFS 4.1 Pro.
Особое внимание уделено системам охлаждения. Смартфоны получили сложную многослойную систему, которая включает 3D-испарительную камеру, медную фольгу и графеновый слой. Впервые в этой серии применяется жидкометаллическое охлаждение и активное охлаждение с использованием центробежного вентилятора.
Оба устройства оснащены 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE Q9+ с разрешением 1216×2688 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Экран поддерживает максимальную яркость до 2000 нит и оборудован встроенной 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Основная камера на задней панели включает два 50-мегапиксельных модуля и 2-мегапиксельный макросенсор. В смартфонах также присутствует аудиоразъём 3,5 мм.
Предзаказ на устройства уже открыт, а старт продаж намечен на 18 ноября. Цена на Red Magic 10 Pro начинается от 5299 юаней (примерно 690 евро), а модель Red Magic 10 Pro+ в специальной версии Golden Saga обойдётся в 9499 юаней (около 1240 евро).
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Новый ноутбук Asus Zenbook S 16 выполнен в корпусе из необычного металла, построен на базе свежей платформы AMD, адаптированной для ИИ, и имеет отличную автономность. Расскажем об этом премиальном ноутбуке подробнее
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Игровые смартфоны Red Magic 10 Pro и 10 Pro+ оснащаются двумя процессорамиАндроид игры смартфон
Red Magic 10 Pro и 10 Pro+ имеют схожие характеристики, но различаются по ёмкости аккумуляторов и мощности зарядных устройств. Red Magic 10 Pro оснащён батареей ёмкостью 6500 мАч
Gmail добавит Google календарь в боковую панель ИИ Geminiискусственный интеллект обновление почта сервис
На данный момент новая функция доступна постепенно для пользователей платных пакетов, таких как Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium и Google One AI Premium.