Игровые смартфоны Red Magic 10 Pro и 10 Pro+ оснащаются двумя процессорами

Компания nubia представила свои новые флагманские модели смартфонов Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+. Оба устройства получили новейший процессор Snapdragon 8 Elite «Extreme Edition», а также собственный игровой процессор Red Core R3, который поддерживает игровой режим с частотой 120 кадров в секунду при разрешении 2K.

Модели имеют схожие характеристики, но различаются по ёмкости аккумуляторов и мощности зарядных устройств. Red Magic 10 Pro оснащён батареей ёмкостью 6500 мАч и поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. В свою очередь, Pro+ получил аккумулятор на 7050 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. Варианты памяти также отличаются: Red Magic 10 Pro предлагается с 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной, тогда как Pro+ доступен с 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти и 16 ГБ или 24 ГБ оперативной памяти. Все конфигурации оснащены новейшей оперативной памятью LPDDR5X и постоянной памятью UFS 4.1 Pro.

Особое внимание уделено системам охлаждения. Смартфоны получили сложную многослойную систему, которая включает 3D-испарительную камеру, медную фольгу и графеновый слой. Впервые в этой серии применяется жидкометаллическое охлаждение и активное охлаждение с использованием центробежного вентилятора.

Оба устройства оснащены 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE Q9+ с разрешением 1216×2688 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Экран поддерживает максимальную яркость до 2000 нит и оборудован встроенной 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Основная камера на задней панели включает два 50-мегапиксельных модуля и 2-мегапиксельный макросенсор. В смартфонах также присутствует аудиоразъём 3,5 мм.

Предзаказ на устройства уже открыт, а старт продаж намечен на 18 ноября. Цена на Red Magic 10 Pro начинается от 5299 юаней (примерно 690 евро), а модель Red Magic 10 Pro+ в специальной версии Golden Saga обойдётся в 9499 юаней (около 1240 евро).