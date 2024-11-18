Ігрові смартфони Red Magic 10 Pro та 10 Pro+ оснащуються двома процесорами18.11.24
Компанія nubia представила свої нові флагманські моделі смартфонів Red Magic 10 Pro та Red Magic 10 Pro+. Обидва пристрої отримали найновіший процесор Snapdragon 8 Elite “Extreme Edition”, а також власний ігровий процесор Red Core R3, який підтримує ігровий режим із частотою 120 кадрів в секунду при роздільній здатності 2K.
Моделі мають схожі параметри, але різняться по ємності акумуляторів і потужності зарядних пристроїв. Red Magic 10 Pro оснащений батареєю ємністю 6500 мАг та підтримує зарядку потужністю 80 Вт. У свою чергу Pro+ отримав акумулятор на 7050 мАг з підтримкою зарядки потужністю 120 Вт. Варіанти пам’яті також відрізняються: Red Magic 10 Pro пропонується з 256 ГБ або 512 ГБ вбудованої пам’яті та 12 ГБ оперативної, тоді як Pro+ доступний з 512 ГБ або 1 ТБ вбудованої пам’яті та 16 ГБ або 24 ГБ оперативної пам’яті. Всі конфігурації оснащені новітньою оперативною пам’яттю LPDDR5X та постійною пам’яттю UFS 4.1 Pro.
Особливу увагу приділено системам охолодження. Смартфони отримали складну багатошарову систему, яка включає 3D-випарювальну камеру, мідну фольгу та графеновий шар. Вперше в цій серії застосовується рідкометалеве охолодження та активне охолодження з використанням відцентрового вентилятора.
Обидва пристрої оснащені 6,85-дюймовим AMOLED-дисплеєм BOE Q9+ з роздільною здатністю 1216×2688 пікселів та частотою оновлення 144 Гц. Екран підтримує максимальну яскравість до 2000 ниток та обладнаний вбудованою 16-мегапіксельною фронтальною камерою. Основна камера на задній панелі включає два 50-мегапіксельні модулі і 2-мегапіксельний макросенсор. У смартфонах також є аудіороз’єм 3,5 мм.
Замовлення на пристрої вже відкрито, а старт продажів заплановано на 18 листопада. Ціна на Red Magic 10 Pro починається від 5299 юанів (приблизно 690 євро), а модель Red Magic 10 Pro+ у спеціальній версії Golden Saga коштуватиме 9499 юанів (близько 1240 євро).
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