Игровые ноутбуки Asus ROG серий Strix, Flow и Zephyrus на CES 2025

Компания Asus анонсировала новую линейку геймерских ноутбуков, оснащенных передовыми процессорами Intel, AMD и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50 серии с поддержкой DLSS 4. Среди новинок — обновленные серии Strix, Flow и Zephyrus, а также полностью переработанный XG Mobile с поддержкой Thunderbolt 5.

Серия Strix получила смелые обновления в конструкции корпуса. Модели Strix SCAR 16, Strix SCAR 18, Strix G16 и Strix G18 оснащены полной RGB-подсветкой, охватывающей весь корпус, и впервые в геймерских ноутбуках — нижней панелью, которую можно снять без использования инструментов. Это упрощает обслуживание и модернизацию компонентов. Дисплеи с двойным слоем ACR-пленки уменьшают блики на 55% и увеличивают контрастность в 4.5 раза.

Ноутбуки серии Strix оснащены новыми видеокартами NVIDIA, включая GeForce RTX 5090 с DLSS 4, и процессорами Intel Core Ultra 9 275HX или AMD Ryzen 9 9955HX3D. Поддерживается до 64 ГБ DDR5 5600MHz RAM и 4 ТБ PCIe Gen 4 хранилища. Умное охлаждение включает испарительные камеры, трифанные системы и жидкий металл на CPU и GPU.

Серия Flow предлагает портативность без компромиссов. Flow Z13 оснащен AMD Ryzen AI Max+ 395 и графикой RDNA 3.5, сопоставимой с Radeon 8060S. Он поддерживает до 128 ГБ LPDDR5X-8000 RAM и имеет охлаждение с испарительной камерой из нержавеющей стали и меди. Дисплей ROG Nebula с разрешением 2.5K и частотой 180 Гц обеспечивает яркость до 500 нит. Доступны конфигурации с видеокартами GeForce RTX 5090 и RTX 5070 Ti.

Обновленный XG Mobile — внешний графический модуль с Thunderbolt 5, двумя портами USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, Ethernet на 5 Гбит/с и кардридером MicroSD UHS-II. Он превращает ноутбук в мощную игровую станцию с помощью одного кабеля.

Серия Zephyrus сочетает компактность и производительность. Zephyrus G14 оснащен AMD Ryzen AI 9 HX 370, а Zephyrus G16 — Intel Core Ultra 9 285H и графикой NVIDIA GeForce RTX 5090. Улучшенная система охлаждения повышает эффективность на 23%. Ноутбуки оборудованы OLED-дисплеями ROG Nebula с разрешением до 3K и частотой 240 Гц. CNC-обработанный алюминиевый корпус и люминесцентная подсветка подчеркивают премиальный стиль.

Asus продолжает задавать стандарты в индустрии игровых ноутбуков, предлагая передовые технологии и инновационные решения для геймеров и профессионалов.