Ігрові ноутбуки Asus ROG серій Strix, Flow та Zephyrus на CES 202508.01.25
Компанія Asus анонсувала нову лінійку геймерських ноутбуків, оснащених передовими процесорами Intel, AMD та відеокартами NVIDIA GeForce RTX 50 серії з підтримкою DLSS 4. Серед новинок – оновлені серії Strix, Flow та Zephyrus, а також повністю перероблений XG Mobile з підтримкою Th. >
Серія Strix отримала сміливі поновлення в конструкції корпусу. Моделі Strix SCAR 16, Strix SCAR 18, Strix G16 та Strix G18 оснащені повним RGB-підсвічуванням, що охоплює весь корпус, і вперше в геймерських ноутбуках – нижньою панеллю, яку можна зняти без використання інструментів. Це спрощує обслуговування та модернізацію компонентів. Дисплеї з подвійним шаром ACR-плівки зменшують відблиски на 55% та збільшують контрастність у 4.5 рази.
Ноутбуки серії Strix оснащені новими відеокартами NVIDIA, включаючи GeForce RTX 5090 з DLSS 4, та процесорами Intel Core Ultra 9 275HX або AMD Ryzen 9 9955HX3D. Підтримується до 64 ГБ DDR5 5600MHz RAM та 4 ТБ PCIe Gen 4 сховища. Розумне охолодження включає випарні камери, трифанні системи та рідкий метал на CPU та GPU.
Серія Flow пропонує портативність без компромісів. Flow Z13 оснащений AMD Ryzen AI Max + 395 та графікою RDNA 3.5, порівнянною з Radeon 8060S. Він підтримує до 128 ГБ LPDDR5X-8000 RAM та має охолодження з випарною камерою з нержавіючої сталі та міді. Дисплей ROG Nebula з роздільною здатністю 2.5K та частотою 180 Гц забезпечує яскравість до 500 нит. Доступні конфігурації з відеокартами GeForce RTX 5090 та RTX 5070 Ti.
Оновлений XG Mobile – зовнішній графічний модуль з Thunderbolt 5, двома портами USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, Ethernet на 5 Гбіт/с та кардрідером MicroSD UHS-II. Він перетворює ноутбук на потужну ігрову станцію за допомогою одного кабелю.
Серія Zephyrus поєднує компактність та продуктивність. Zephyrus G14 оснащений AMD Ryzen AI 9 HX 370, а Zephyrus G16 – Intel Core Ultra 9 285H та графікою NVIDIA GeForce RTX 5090. Поліпшена система охолодження підвищує ефективність на 23%. Ноутбуки обладнані OLED-дисплеями ROG Nebula з роздільною здатністю до 3K та частотою 240 Гц. CNC-оброблений алюмінієвий корпус та люмінесцентне підсвічування підкреслюють преміальний стиль.
Asus продовжує ставити стандарти в індустрії ігрових ноутбуків, пропонуючи передові технології та інноваційні рішення для геймерів та професіоналів.
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