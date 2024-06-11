Игровые мониторы Samsung Odyssey OLED G8 и Odyssey OLED G6 диагоналями 32 дюймов имеют частоту 360 Гц и поддержку AMD FreeSync Premium Pro

Samsung анонсировала две новые модели игровых мониторов из линейки Odyssey: Odyssey OLED G8 (G80SD) и Odyssey OLED G6 (G60SD).

Odyssey OLED G8 представляет собой первый плоский 32-дюймовый игровой OLED-монитор Samsung с разрешением 4K UHD (3840 x 2160) и соотношением сторон 16:9. Он обеспечивает частоту обновления 240 Гц и время отклика 0,03 мс GtG.

Odyssey OLED G6 — это 27-дюймовый монитор с разрешением QHD (2560 x 1440) и соотношением сторон 16:9. Он обладает более высокой частотой обновления — 360 Гц, также с временем отклика 0,03 мс GtG.

Обе модели оснащены технологией Samsung OLED Safeguard+, которая защищает монитор от выгорания с помощью пульсирующей тепловой трубки.

Эти мониторы поддерживают технологию AMD FreeSync Premium Pro для плавного геймплея и оснащены портами HDMI 2.1, DP 1.4 и USB 3.0. Samsung планирует начать продажи Odyssey OLED G8 и Odyssey OLED G6 позже в этом году, однако цены на новинки пока не объявлены.