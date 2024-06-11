Ігрові монітори Samsung Odyssey OLED G8 та Odyssey OLED G6 діагоналями 32 дюймів мають частоту 360 Гц та підтримку AMD FreeSync Premium Pro

Samsung анонсувала дві нові моделі ігрових моніторів з лінійки Odyssey: Odyssey OLED G8 (G80SD) та Odyssey OLED G6 (G60SD).

Odyssey OLED G8 являє собою перший плоский 32-дюймовий ігровий OLED-монітор Samsung з роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160) та співвідношенням сторін 16:9. Він забезпечує частоту оновлення 240 Гц та час відгуку 0,03 мс GtG.

Odyssey OLED G6 – це 27-дюймовий монітор з роздільною здатністю QHD (2560 x 1440) та співвідношенням сторін 16:9. Він має більш високу частоту оновлення – 360 Гц, також з часом відгуку 0,03 мс GtG.

Обидві моделі оснащені технологією Samsung OLED Safeguard+, яка захищає монітор від вигоряння за допомогою пульсуючої теплової трубки.

Ці монітори підтримують технологію AMD FreeSync Premium Pro для плавного геймплею та оснащені портами HDMI 2.1, DP 1.4 та USB 3.0. Samsung планує розпочати продаж Odyssey OLED G8 та Odyssey OLED G6 пізніше цього року, проте ціни на новинки поки не оголошені.