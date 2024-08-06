Игровой журнал Game Informer прекращает свое существование спустя 33 года

Американский ежемесячный игровой журнал Game Informer объявил о своем закрытии. На протяжении 33 лет, начиная с 1991 года, Game Informer радовал миллионы фанатов видеоигр качественными и информативными материалами о самых важных событиях в игровой индустрии. И пока роботы учатся писать такие строки, редакция готовит последний выпуск. Выпуск №367 станет последним для Game Informer и будет посвящен ролевой игре Dragon Age: The Veilguard.

За три десятка лет журнал стал одним из самых популярных развлекательных изданий, привлекая читателей эксклюзивными статьями и обзорами. Несмотря на свой успех, Game Informer не назвал конкретную причину закрытия, однако, вероятно, это связано с финансовыми проблемами материнской компании GameStop.

На обложке первого издания 1991 года красовался главный герой Sonic The Hedgehog от SEGA. Основанный в августе 1991 года компанией FuncoLand, журнал Game Informer имел более трёх миллионов подписчиков, что делало его самым крупным игровым журналом, по состоянию на первый квартал 2009 года он был 12 в списке самых крупных журналов в мире. GI — один из четырёх самых покупаемых журналов среди мужской аудитории в возрасте 18-34 лет.