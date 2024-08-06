Игровой журнал Game Informer прекращает свое существование спустя 33 года06.08.24
Американский ежемесячный игровой журнал Game Informer объявил о своем закрытии. На протяжении 33 лет, начиная с 1991 года, Game Informer радовал миллионы фанатов видеоигр качественными и информативными материалами о самых важных событиях в игровой индустрии. И пока роботы учатся писать такие строки, редакция готовит последний выпуск. Выпуск №367 станет последним для Game Informer и будет посвящен ролевой игре Dragon Age: The Veilguard.
За три десятка лет журнал стал одним из самых популярных развлекательных изданий, привлекая читателей эксклюзивными статьями и обзорами. Несмотря на свой успех, Game Informer не назвал конкретную причину закрытия, однако, вероятно, это связано с финансовыми проблемами материнской компании GameStop.
На обложке первого издания 1991 года красовался главный герой Sonic The Hedgehog от SEGA. Основанный в августе 1991 года компанией FuncoLand, журнал Game Informer имел более трёх миллионов подписчиков, что делало его самым крупным игровым журналом, по состоянию на первый квартал 2009 года он был 12 в списке самых крупных журналов в мире. GI — один из четырёх самых покупаемых журналов среди мужской аудитории в возрасте 18-34 лет.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech G309 и клавиатуры Logitech G515 TKL: по-взрослому
Игровая мышь Logitech G309 и клавиатура Logitech G515 TKL вышли совсем недавно. Каждая интересна по-своему и имеет интересные дополнительные настройки. Разберемся что устройства могут предложить
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Игровой журнал Game Informer прекращает свое существование спустя 33 годаигры история
Основанный в августе 1991 года компанией FuncoLand, журнал Game Informer имел более трёх миллионов подписчиков, что делало его самым крупным игровым журналом,
Edifier анонсировала наушники Huazai Halo Space с поддержкой Spatial Audio, ANC и автономностью до 50 часовedifier наушники
Наушники Huazai Halo Space от Edifier предлагают три режима подключения: через Bluetooth 5.3, с помощью USB или посредством приёмника на частоте 2.4 ГГц.