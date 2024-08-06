Ігровий журнал Game Informer припиняє своє існування через 33 роки

Американський щомісячний ігровий журнал Game Informer оголосив про своє закриття. Протягом 33 років, починаючи з 1991 року, Game Informer радував мільйони фанатів відеоігор якісними та інформативними матеріалами про найважливіші події в ігровій індустрії. І доки роботи вчаться писати такі рядки, редакція готує останній випуск. Випуск №367 стане останнім для Game Informer та буде присвячений рольовій грі Dragon Age: The Veilguard.

За три десятки років журнал став одним із найпопулярніших розважальних видань, залучаючи читачів ексклюзивними статтями та оглядами. Незважаючи на свій успіх, Game Informer не назвав конкретної причини закриття, проте, ймовірно, це пов’язано з фінансовими проблемами материнської компанії GameStop.

На обкладинці першого видання 1991 року красувався головний герой Sonic The Hedgehog від SEGA. Заснований у серпні 1991 року компанією FuncoLand, журнал Game Informer мав понад три мільйони передплатників, що робило його найбільшим ігровим журналом, станом на перший квартал 2009 року він був 12 у списку найбільших журналів у світі. GI – один із чотирьох найбільш купованих журналів серед чоловічої аудиторії у віці 18-34 років.