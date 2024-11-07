Игровой монитор Xiaomi G24i с экраном 1920×1080 и 180 Гц стоит $13007.11.24
Xiaomi выпустила доступный игровой монитор G24i, предназначенный для пользователей, которым важны высокая частота обновления и быстрая матрица. С 23,8-дюймовой IPS-панелью и разрешением Full HD (1920×1080), G24i предоставляет широкие углы обзора в 178 градусов. Сертификат TÜV Low Blue Light помогает уменьшить нагрузку на глаза при длительных игровых сессиях, что делает монитор подходящим для продолжительного использования.
G24i поддерживает частоту обновления 180 Гц и время отклика в 1 мс, что способствует минимизации размытия движений и плавной графике. С помощью технологии AMD FreeSync, устройство устраняет разрывы изображения, обеспечивая гладкую визуализацию даже при динамичном геймплее. Монитор оснащен портами DisplayPort и HDMI, что позволяет подключаться к компьютерам и игровым приставкам.
Цена устройства составляет 89,99 фунтов стерлингов в Великобритании, 119,99 евро в Еврозоне и 129,99 долларов в США, что делает его привлекательным вариантом для геймеров, ищущих хорошее соотношение цены и производительности.
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Игровой монитор Xiaomi G24i с экраном 1920×1080 и 180 Гц стоит $130Xiaomi монитор
Xiaomi выпустила доступный игровой монитор G24i, предназначенный для пользователей, которым важны высокая частота обновления и быстрая матрица
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