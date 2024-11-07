Ігровий монітор Xiaomi G24i з екраном 1920×1080 та 180 Гц коштує $130

Xiaomi випустила доступний ігровий монітор G24i, призначений для користувачів, яким важливі висока частота оновлення та швидка матриця. З 23,8-дюймовою IPS-панеллю та роздільною здатністю Full HD (1920×1080), G24i надає широкі кути огляду в 178 градусів. Сертифікат TÜV Low Blue Light допомагає зменшити навантаження на очі при тривалих ігрових сесіях, що робить монітор придатним для тривалого використання.

G24i підтримує частоту оновлення 180 Гц та час відгуку в 1 мс, що сприяє мінімізації розмиття рухів та плавній графіці. За допомогою технології AMD FreeSync пристрій усуває розриви зображення, забезпечуючи гладку візуалізацію навіть при динамічному геймплей. Монітор оснащений портами DisplayPort та HDMI, що дозволяє підключатися до комп’ютерів та ігрових приставок.

Ціна пристрою становить 89,99 фунтів стерлінгів у Великій Британії, 119,99 євро в Єврозоні та 129,99 доларів у США, що робить його привабливим варіантом для геймерів, які шукають хороше співвідношення ціни та продуктивності.