Игровой монитор Red Magic Realm с изогнутым QD-OLED экраном на 240 Гц за $100009.07.24
Компания nubia (дочерний бренд ZTE) анонсировала новый монитор Red Magic Realm с диагональю 32 дюйма.
Устройство оснащено изогнутой QD-OLED панелью от Samsung с кривизной 1700R, разрешением 4K и частотой обновления до 240 Гц. Экран поддерживает 10-битные цвета и может достигать яркости до 1000 нит.
Монитор имеет сертификацию DisplayHDR True Black 400, а также поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync, что обеспечивает плавное изображение без разрывов и задержек.
Red Magic Realm оснащен портами HDMI 2.1, DP 1.4 и USB-C. Последний разъем позволяет заряжать устройства мощностью до 65 Вт.
32-дюймовый Red Magic Realm уже доступен для предзаказа в Китае по цене $1000. Начало продаж запланировано на 9 июля.
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Игровой монитор Red Magic Realm с изогнутым QD-OLED экраном на 240 Гц за $1000игры монитор
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