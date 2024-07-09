Игровой монитор Red Magic Realm с изогнутым QD-OLED экраном на 240 Гц за $1000

Компания nubia (дочерний бренд ZTE) анонсировала новый монитор Red Magic Realm с диагональю 32 дюйма.

Устройство оснащено изогнутой QD-OLED панелью от Samsung с кривизной 1700R, разрешением 4K и частотой обновления до 240 Гц. Экран поддерживает 10-битные цвета и может достигать яркости до 1000 нит.

Монитор имеет сертификацию DisplayHDR True Black 400, а также поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync, что обеспечивает плавное изображение без разрывов и задержек.

Red Magic Realm оснащен портами HDMI 2.1, DP 1.4 и USB-C. Последний разъем позволяет заряжать устройства мощностью до 65 Вт.

32-дюймовый Red Magic Realm уже доступен для предзаказа в Китае по цене $1000. Начало продаж запланировано на 9 июля.