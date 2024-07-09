Ігровий монітор Red Magic Realm із вигнутим QD-OLED екраном на 240 Гц за $1000

Компанія nubia (дочірній бренд ZTE) анонсувала новий монітор Red Magic Realm з діагоналлю 32 дюйми.

Пристрій оснащений вигнутою QD-OLED панеллю від Samsung з кривизною 1700R, роздільною здатністю 4K та частотою оновлення до 240 Гц. Екран підтримує 10-бітові кольори і може досягати яскравості до 1000 ниток.

Монітор має сертифікацію DisplayHDR True Black 400, а також підтримує технології NVIDIA G-SYNC та AMD FreeSync, що забезпечує плавне зображення без розривів та затримок.

Red Magic Realm оснащений портами HDMI 2.1, DP 1.4 та USB-C. Останній роз’єм дозволяє заряджати пристрої потужністю до 65 Вт.

32-дюймовий Red Magic Realm вже доступний для замовлення в Китаї за ціною $1000. Початок продажів запланований на 9 липня.