Ігровий монітор Red Magic Realm із вигнутим QD-OLED екраном на 240 Гц за $100009.07.24
Компанія nubia (дочірній бренд ZTE) анонсувала новий монітор Red Magic Realm з діагоналлю 32 дюйми.
Пристрій оснащений вигнутою QD-OLED панеллю від Samsung з кривизною 1700R, роздільною здатністю 4K та частотою оновлення до 240 Гц. Екран підтримує 10-бітові кольори і може досягати яскравості до 1000 ниток.
Монітор має сертифікацію DisplayHDR True Black 400, а також підтримує технології NVIDIA G-SYNC та AMD FreeSync, що забезпечує плавне зображення без розривів та затримок.
Red Magic Realm оснащений портами HDMI 2.1, DP 1.4 та USB-C. Останній роз’єм дозволяє заряджати пристрої потужністю до 65 Вт.
32-дюймовий Red Magic Realm вже доступний для замовлення в Китаї за ціною $1000. Початок продажів запланований на 9 липня.
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