Игровой монитор Cooler Master оснащен изогнутой матрицей VA Mini-LED диагональю 57″13.06.24
Cooler Master представила новый 57-дюймовый изогнутый игровой монитор, созданный по технологии VA Mini-LED. Этот широкоформатный дисплей обладает разрешением 7680 x 2160 (двойное 4K) и кривизной 1000R, обеспечивая захватывающее визуальное восприятие. Монитор охватывает 98% цветового пространства DCI-P3, что гарантирует высокое качество цветопередачи.
Однако пока остаются неизвестными такие параметры, как частота обновления и доступные разъемы. Новый монитор Cooler Master GP57ZS использует ту же матрицу, что и последние модели от Samsung и Acer.
На данный момент устройство все еще находится в разработке и представляет собой демонстрацию возможностей компании. Cooler Master отмечает, что это концептуальная модель, включающая в себя новые вспомогательные технологии, такие как специальный радиатор для охлаждения, новая звуковая система и обновленная эстетика дизайна. Точная дата выхода на рынок пока не объявлена, но согласно сайту Cowcotland, монитор будет стоить около $2000.
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Игровой монитор Cooler Master оснащен изогнутой матрицей VA Mini-LED диагональю 57″Cooler Master монитор
Cooler Master представила новый 57-дюймовый изогнутый игровой монитор, созданный по технологии VA Mini-LED. Этот широкоформатный дисплей обладает разрешением 7680 x 2160 (двойное 4K) и кривизной 1000R, обеспечивая захватывающее визуальное восприятие
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