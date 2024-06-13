Ігровий монітор Cooler Master оснащений вигнутою матрицею VA Mini-LED діагоналлю 57″

Cooler Master представила новий 57-дюймовий вигнутий ігровий монітор, створений за технологією VA Mini-LED. Цей широкоформатний дисплей має роздільну здатність 7680 x 2160 (подвійне 4K) і кривизну 1000R, забезпечуючи захоплююче візуальне сприйняття. Монітор охоплює 98% колірного простору DCI-P3, що гарантує високу якість передачі кольору.

Однак поки невідомі такі параметри, як частота оновлення і доступні роз’єми. Новий монітор Cooler Master GP57ZS використовує ту ж матрицю, що й останні моделі від Samsung та Acer.

На даний момент пристрій все ще знаходиться в розробці і є демонстрацією можливостей компанії. Cooler Master зазначає, що це концептуальна модель, що включає нові допоміжні технології, такі як спеціальний радіатор для охолодження, нова звукова система і оновлена ​​естетика дизайну. Точну дату виходу на ринок поки не оголошено, але згідно сайту Cowcotland, монітор коштуватиме близько $2000.