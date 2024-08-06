Играть в Valorant теперь можно на Sony PlayStation 5 и Xbox Series

Компания Riot Games объявила о полноценном выходе консольных версий соревновательного условно-бесплатного шутера Valorant. Разработчики провели несколько сеансов тестирования игры на PlayStation 5 и Xbox Series и убедились в ее корректной работе. Теперь, спустя четыре года после выхода шутера на ПК, консольные игроки могут присоединиться к жарким баталиям.

Игра во вселенной League of Legends доступна в США, Канаде, Европе, Бразилии и Японии, но разработчики обещают вскоре расширить список регионов, где будет доступна Valorant. На консолях игра поддерживает опцию кроссплея, но пользователи PS5 и Xbox Series не смогут играть с РС-геймерами. На всех платформах игрокам предложат одинаковый контент, однако подписчики Game Pass Ultimate получат последующие DLC бесплатно и смогут сразу разблокировать всех персонажей.

В честь выхода Valorant на консолях разработчики представили новый кинематографический трейлер под названием “Вторжение” (Incursions), в котором нашлось место и милому котику.

Справка

Valorant — бесплатный интеллектуальный шутер от первого лица разработанный компанией Riot Games для Microsoft Windows. Впервые представлен под кодовым названием Project A (укр. Проект Эй) в октябре 2019 года. Игра начала закрытое бета-тестирование с ограниченным доступом 7 апреля 2020, после чего 2 июня 2020 состоялся официальный выпуск. Разработка игры началась в 2014 году. Valorant черпает вдохновение из серии тактических шутеров Counter-Strike.