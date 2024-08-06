Грати в Valorant тепер можна на Sony PlayStation 5 та Xbox Series06.08.24
Компанія Riot Games оголосила про повноцінний вихід консольних версій змагального умовно-безкоштовного шутера Valorant. Розробники провели кілька сеансів тестування гри на PlayStation 5 та Xbox Series та переконалися у її коректній роботі. Тепер, через чотири роки після виходу шутера на ПК, консольні гравці можуть приєднатися до гарячих баталій.
Гра у всесвіті League of Legends доступна у США, Канаді, Європі, Бразилії та Японії, але розробники обіцяють незабаром розширити список регіонів, де буде доступна Valorant. На консолях гра підтримує опцію кросплею, але користувачі PS5 та Xbox Series не зможуть грати з РС-геймерами. На всіх платформах гравцям запропонують однаковий контент, проте передплатники Game Pass Ultimate отримають наступні DLC безкоштовно та зможуть одразу розблокувати всіх персонажів.
На честь виходу Valorant на консолях розробники представили новий кінематографічний трейлер під назвою “Вторгнення” (Incursions), в якому знайшлося місце й милому котику.
Довідка
Valorant – безкоштовний інтелектуальний шутер від першої особи розроблений компанією Riot Games для Microsoft Windows. Вперше представлений під кодовою назвою Project A в жовтні 2019 року. Гра розпочала закрите бета-тестування з обмеженим доступом 7 квітня 2020 року, після чого 2 червня 2020 року відбувся офіційний випуск. Розробка гри розпочалася у 2014 році. Valorant черпає натхнення із серії тактичних шутерів Counter-Strike.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech G309 та клавіатури Logitech G515 TKL: по-дорослому
Ігрова миша Logitech G309 та клавіатура Logitech G515 TKL анонсували зовсім недавно. Кожна цікава по-своєму та має цікаві додаткові налаштування. Розберемося, що пристрої можуть запропонувати
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Грати в Valorant тепер можна на Sony PlayStation 5 та Xbox SeriesPlayStation XboxXbox ігри
Гра у всесвіті League of Legends доступна у США, Канаді, Європі, Бразилії та Японії, але розробники обіцяють незабаром розширити список регіонів, де буде доступна Valorant.
Ігровий монітор AOC AGON Pro AG276QZD2 оснащений матрицею Samsung QD-OLED роздільною здатністю 2K з частотою 240 ГцAOC Samsung ігри монiтор
Монітор AOC AGON Pro AG276QZD2 оснащений QD-OLED-панеллю з діагоналлю 26,5 дюймів. Дисплей має роздільну здатність 2560×1440 пікселів і підтримує частоту оновлення до 240 Гц, забезпечуючи час відгуку 0,03 мс