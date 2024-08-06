Грати в Valorant тепер можна на Sony PlayStation 5 та Xbox Series

Компанія Riot Games оголосила про повноцінний вихід консольних версій змагального умовно-безкоштовного шутера Valorant. Розробники провели кілька сеансів тестування гри на PlayStation 5 та Xbox Series та переконалися у її коректній роботі. Тепер, через чотири роки після виходу шутера на ПК, консольні гравці можуть приєднатися до гарячих баталій.

Гра у всесвіті League of Legends доступна у США, Канаді, Європі, Бразилії та Японії, але розробники обіцяють незабаром розширити список регіонів, де буде доступна Valorant. На консолях гра підтримує опцію кросплею, але користувачі PS5 та Xbox Series не зможуть грати з РС-геймерами. На всіх платформах гравцям запропонують однаковий контент, проте передплатники Game Pass Ultimate отримають наступні DLC безкоштовно та зможуть одразу розблокувати всіх персонажів.

На честь виходу Valorant на консолях розробники представили новий кінематографічний трейлер під назвою “Вторгнення” (Incursions), в якому знайшлося місце й милому котику.

Довідка

Valorant – безкоштовний інтелектуальний шутер від першої особи розроблений компанією Riot Games для Microsoft Windows. Вперше представлений під кодовою назвою Project A в жовтні 2019 року. Гра розпочала закрите бета-тестування з обмеженим доступом 7 квітня 2020 року, після чого 2 червня 2020 року відбувся офіційний випуск. Розробка гри розпочалася у 2014 році. Valorant черпає натхнення із серії тактичних шутерів Counter-Strike.