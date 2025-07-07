Игра Warcraft Rumble больше не будет обновляться Blizzard

На фоне продолжающихся сокращений в Microsoft, в результате которых работу потеряют более 9000 сотрудников, поступают новые сигналы о пересмотре стратегий внутри дочерних студий. Одним из последствий стало решение Blizzard прекратить развитие мобильной игры Warcraft Rumble.

Microsoft подтвердила, что завершает выпуск нового контента для условно-бесплатной стратегии, вышедшей в 2023 году. При этом техническая поддержка и внутриигровые мероприятия продолжатся, однако обновлений с новым игровым содержанием больше не планируется.

Причины остановки поддержки

Warcraft Rumble так и не смогла найти устойчивую аудиторию: проект не сумел заинтересовать ни фанатов оригинальной франшизы, ни широкую казуальную аудиторию. На фоне этого дальнейшее развитие игры оказалось под вопросом.

Ситуацию прояснил и бывший старший инженер AJ Davis, который сообщил, что в рамках сокращений была уволена большая часть команды, работавшей над проектом. Это также делает невозможным выпуск новых обновлений — просто некому их разрабатывать.

Решение совпало по времени с объявлением масштабной реструктуризации внутри Microsoft, затронувшей ряд подразделений, в том числе игровые. Несмотря на общие перемены, глава Xbox Фил Спенсер пока продолжает занимать свою должность.

Статистика

По статистике сервиса AppMagic, с момента релиза 2 ноября, игру установили более 2 миллионов пользователей на устройствах iOS и Android.

Игроки потратили более $5 000 000 на внутриигровые покупки, что составляет в среднем $2,39 на одного игрока, а в США этот показатель достигает $3,41.