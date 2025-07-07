Гра Warcraft Rumble більше не оновлюватиметься Blizzard07.07.25
На тлі скорочень, що продовжуються в Microsoft, в результаті яких роботу втратять більше 9000 співробітників, надходять нові сигнали про перегляд стратегій всередині дочірніх студій. Одним із наслідків стало рішення Blizzard припинити розвиток мобільної гри Warcraft Rumble.
Microsoft підтвердила, що завершує випуск нового контенту для умовно-безкоштовної стратегії, що вийшла 2023 року. При цьому технічна підтримка та внутрішньоігрові заходи продовжаться, проте оновлень із новим ігровим змістом більше не планується.
Причини зупинки підтримки
Warcraft Rumble так і не спромоглася знайти стійку аудиторію: проект не зумів зацікавити ні фанатів оригінальної франшизи, ні широку казуальну аудиторію. На тлі цього подальший розвиток гри опинився під питанням.
Ситуацію прояснив і колишній старший інженер AJ Davis, який повідомив, що в рамках скорочень було звільнено більшу частину команди, яка працювала над проектом. Це також унеможливлює випуск нових оновлень — просто нема кому їх розробляти.
Рішення збіглося за часом з оголошенням масштабної реструктуризації всередині Microsoft, що торкнулася низки підрозділів, зокрема ігрові. Незважаючи на загальні зміни, глава Xbox Філ Спенсер поки що продовжує обіймати свою посаду.
Статистика
За статистикою сервісу AppMagic, з моменту релізу 2 листопада гру встановили більше 2 мільйонів користувачів на пристроях iOS і Android.
Гравці витратили понад $5 000 000 на внутрішньоігрові покупки, що становить у середньому $2,39 на одного гравця, а США цей показник досягає $3,41.
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