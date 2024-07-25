Игра Star Wars Outlaws получает рекордные рекламные бюджеты. Ubisoft уверена в успехе25.07.24
Ubisoft всегда славится своими масштабными и креативными маркетинговыми кампаниями для игр, но с рекламой Star Wars Outlaws компания планирует превзойти все свои предыдущие достижения. После публикации финансового отчета, глава Ubisoft Ив Гиймо поделился с инвесторами интересными подробностями. Он заявил, что Ubisoft уверена в успехе экшена Star Wars Outlaws и не жалеет средств на промо-кампанию.
Оптимизм Гиймо понятен, ведь это первая игра по вселенной Star Wars с полноценным открытым миром и первый новый проект по Star Wars за более чем десять лет, который разрабатывала не Electronic Arts. Франшиза Star Wars остается одной из самых популярных и известных в мире.
Несмотря на последние материалы, вызвавшие сомнения у геймеров по поводу качества игры, Ubisoft уверяет, что с игрой все в порядке и переносить релиз никто не собирается. Игроки смогут оценить Star Wars Outlaws уже 30 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
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