Гра Star Wars Outlaws отримує рекордні рекламні бюджети. Ubisoft впевнена в успіху25.07.24
Ubisoft завжди славиться своїми масштабними та креативними маркетинговими кампаніями для ігор, але з рекламою Star Wars Outlaws компанія планує перевершити усі свої попередні досягнення. Після публікації фінансового звіту глава Ubisoft Ів Гіймо поділився з інвесторами цікавими подробицями. Він заявив, що Ubisoft упевнена в успіху екшену Star Wars Outlaws і не шкодує коштів на промо-кампанію.
Оптимізм Гіймо зрозумілий, адже це перша гра по всесвіту Star Wars з повноцінним відкритим світом і перший новий проект Star Wars за більш ніж десять років, який розробляла не Electronic Arts. Франшиза Star Wars залишається однією з найпопулярніших та найвідоміших у світі.
Незважаючи на останні матеріали, які викликали сумніви у геймерів щодо якості гри, Ubisoft запевняє, що з грою все гаразд і переносити реліз ніхто не збирається. Гравці зможуть оцінити Star Wars Outlaws вже 30 серпня на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series.
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