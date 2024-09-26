Игра STALKER 2: Heart of Chornobyl стала дороже в Steam

GSC Game World официально подняла цены на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В украинском Steam базовое издание теперь стоит 1399 гривен вместо прежних 895. Цена Deluxe Edition выросла до 1899 гривен, а Ultimate Edition теперь обойдется в 2549 гривен. Это изменение цен сделало игру сопоставимой с другими крупными AAA-проектами на украинском рынке.

Те, кто успел оформить предзаказ по старым ценам, смогли значительно сэкономить. Ожидается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 поступит в продажу 20 ноября, и кроме PC, игра выйдет на Xbox Series и будет доступна в сервисе Game Pass.

Ранее украинская студия GSC Game World опубликовала новый трейлер, посвящённый игровому миру и разнообразным локациям, которые предстоит исследовать игрокам. В нём демонстрируется, как детально проработаны регионы Зоны, от мрачных болот до зловещих улиц Припяти, каждая из которых имеет свою уникальную атмосферу и историю.

На недавней презентации Developer Deep Dive разработчики показали прохождение одного из сюжетных квестов, раскрывая ещё больше деталей о геймплее. Зона в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl представлена как бесшовный открытый мир, где каждый уголок таит свои секреты. Исследование этой территории обещает быть настоящим испытанием, ведь раскрыть все тайны Зоны за одно прохождение будет нелегко.

GSC Game World также объявила о переносе релиза игры STALKER 2, назначив новую дату на 20 ноября этого года. Тем не менее, предзаказы уже открыты: стандартное издание можно приобрести за 895 гривен, а более расширенные версии Deluxe и Ultimate Edition обойдутся в 1199 и 1599 гривен соответственно.