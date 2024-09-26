Гра STALKER 2: Heart of Chornobyl стала дорожчою у Steam26.09.24
GSC Game World офіційно підняла ціни на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В українському Steam базове видання тепер коштує 1399 гривень замість колишніх 895. Ціна Deluxe Edition зросла до 1899 гривень, а Ultimate Edition тепер коштуватиме 2549 гривень. Ця зміна цін зробила гру, порівнянну з іншими великими AAA-проектами на українському ринку.
Ті, хто встиг оформити попереднє замовлення за старими цінами, змогли значно заощадити. Очікується, що S.T.A.L.K.E.R. 2 надійде у продаж 20 листопада, і крім PC, гра вийде на Xbox Series і буде доступна у сервісі Game Pass.
Раніше українська студія GSC Game World опублікувала новий трейлер, присвячений ігровому світу та різноманітним локаціям, які мають бути досліджені гравцям. У ньому демонструється, як детально опрацьовано регіони Зони, від похмурих боліт до зловісних вулиць Прип’яті, кожна з яких має свою унікальну атмосферу та історію.
На нещодавній презентації Developer Deep Dive розробники показали проходження одного із сюжетних квестів, розкриваючи ще більше деталей про геймплей. Зона в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl представлена як відкритий безшовний світ, де кожен куточок таїть свої секрети. Дослідження цієї території обіцяє бути справжнім випробуванням, адже розкрити всі таємниці Зони за проходження буде нелегко.
GSC Game World також оголосила про перенесення релізу гри STALKER 2, призначивши нову дату на 20 листопада цього року. Тим не менш, замовлення вже відкриті: стандартне видання можна придбати за 895 гривень, а більш розширені версії Deluxe і Ultimate Edition обійдуться в 1199 і 1599 гривень відповідно.
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