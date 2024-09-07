Игра-платформер Astro Bot от Sony побила рекорд высоких оценок в 2024 году

Игра Astro Bot от Sony получила высокие оценки критиков, став одной из самых успешных игр 2024 года. На Metacritic она получила 94/100 на основе 113 рецензий, что делает её самой высоко оценённой автономной игрой года, уступая лишь расширению Elden Ring: Shadow of the Erdtree с оценкой 95/100. На Opencritic платформер также был высоко оценён — 95/100 на основе 80 рецензий, и все критики рекомендовали игру.

Astro Bot называют настоящим «любовным письмом» к истории PlayStation. Рецензенты отмечают увлекательный геймплей, изобретательный дизайн уровней и множество пасхалок, которые отсылают к классическим играм Sony. Игра включает более 80 уровней и предлагает спасение около 300 ботов, а разработчики уже анонсировали бесплатное DLC с режимом скоростных забегов.

Astro Bot стала первой крупной игрой Sony, которая получила украинскую текстовую локализацию, что подчёркивает внимание компании к локальным рынкам. Игра доступна в магазине PlayStation по цене 1999 грн.