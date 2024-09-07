Гра-платформер Astro Bot від Sony побила рекорд високих оцінок у 2024 році

Гра Astro Bot від Sony отримала високі оцінки критиків, ставши однією з найуспішніших ігор 2024 року. На Metacritic вона отримала 94/100 на основі 113 рецензій, що робить її найбільш високо оціненою автономною грою року, поступаючись лише розширенню Elden Ring: Shadow of the Erdtree< /strong> з оцінкою 95/100. На Opencritic платформер також був високо оцінений – 95/100 на основі 80 рецензій, і всі критики рекомендували гру.

Astro Bot називають справжнім “любовним листом” до історії PlayStation. Рецензенти відзначають захоплюючий геймплей, винахідливий дизайн рівнів та безліч пасхалок, які відсилають до класичних ігор Sony. Гра включає більше 80 рівнів і пропонує порятунок близько 300 ботів, а розробники вже анонсували безкоштовне DLC з режимом швидкісних забігів.

Astro Bot стала першою великою грою Sony, яка отримала українську текстову локалізацію, що наголошує на компанії до локальних ринків. Гра доступна в магазині PlayStation за ціною 1999 грн.