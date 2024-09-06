IFA 2024: Acer Swift 16 с сенсорным 3K OLED-экраном и процессорами Intel Lunar Lake оценили от €1299

На выставке IFA 2024 компания Acer представила новый ноутбук Swift 16, который стал первым в линейке с 16-дюймовым экраном, предлагая сенсорную панель 3K OLED и процессоры Intel Lunar Lake. Модель доступна в конфигурациях до Intel Core Ultra 9 288V, с оперативной памятью до 32 ГБ и аккумулятором емкостью 75 Вт/ч. Ранее серия Swift включала только 14-дюймовые ноутбуки, и новый Swift 16 расширяет эту линейку, предлагая более крупный дисплей и улучшенные характеристики.

Устройство работает на базе процессоров Intel Lunar Lake Core Ultra, начиная от Core Ultra 5 226V до флагманского Core Ultra 9 288V. Видеокарта Intel Arc Xe 2 поддерживает графические задачи. Swift 16 можно приобрести с опциональным 3K OLED-дисплеем или IPS-дисплеем, который поддерживает работу со стилусом. Максимальная комплектация ноутбука включает 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8448 и до 2 ТБ SSD PCIe Gen 4 NVMe.

Из дополнительных функций ноутбук предлагает ИК-распознавание лица, совместимое с Windows Hello, датчик приближения пользователя, а также механизмы безопасности Intel и Microsoft Pluton. Для беспроводного подключения поддерживаются Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Swift 16 оснащен широким набором портов, включая два USB4 Type-C, два USB Type-A, HDMI 2.1 и комбинированный аудиоразъем.

Модель весит всего 1,5 кг и обеспечивается аккумулятором емкостью 75 Вт/ч. Acer Swift 16 AI SF16-51/T будет доступен в Северной Америке в октябре по цене от 1199,99 доллара США, а в Европе — в декабре по цене от 1299 евро.