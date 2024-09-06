IFA 2024: Acer Swift 16 із сенсорним 3K OLED-екраном та процесорами Intel Lunar Lake оцінили від €1299

На виставці IFA 2024 компанія Acer представила новий ноутбук Swift 16, який став першим у лінійці з 16-дюймовим екраном, пропонуючи сенсорну панель 3K OLED та процесори Intel Lunar Lake. Модель доступна в конфігураціях Intel Core Ultra 9 288V, з оперативною пам’яттю до 32 ГБ і акумулятором ємністю 75 Вт/год. Раніше серія Swift включала лише 14-дюймові ноутбуки, і новий Swift 16 розширює цю лінійку, пропонуючи більший дисплей та покращені характеристики.

Пристрій працює на базі процесорів Intel Lunar Lake Core Ultra, починаючи від Core Ultra 5226V до флагманського Core Ultra 9288V. Відеокарта Intel Arc Xe 2 підтримує графічні завдання. Swift 16 можна придбати з опціональним 3K OLED-дисплеєм або IPS-дисплеєм, який підтримує роботу зі стілусом. Максимальна комплектація ноутбука включає 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X-8448 та до 2 ТБ SSD PCIe Gen 4 NVMe.

З додаткових функцій ноутбук пропонує інфрачервоне розпізнавання обличчя, сумісне з Windows Hello, датчик наближення користувача, а також механізми безпеки Intel і Microsoft Pluton. Для бездротового підключення підтримуються Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Swift 16 оснащений широким набором портів, включаючи два USB4 Type-C, два USB Type-A, HDMI 2.1 та комбінований аудіороз’єм.

Модель важить лише 1,5 кг і забезпечується акумулятором ємністю 75 Вт/год. Acer Swift 16 AI SF16-51/T буде доступний у Північній Америці у жовтні за ціною від 1199,99 долара США, а в Європі – у грудні за ціною від 1299 євро.