IFA 2024: Acer Project DualPlay — концепт игрового ноутбука с контроллером вместо тачпада

Acer представила концептуальный игровой ноутбук под названием Project DualPlay, который направлен на объединение компьютерных и мобильных игр. Одной из главных особенностей устройства стала огромная сенсорная панель, выполняющая роль съёмного беспроводного контроллера. Пользователь может извлечь контроллер, нажав на специальную кнопку в верхней части клавиатуры, что также активирует два выдвижных динамика мощностью 5 Вт, улучшающих звуковое сопровождение игры.

Контроллер можно разделить на два отдельных джойстика, позволяя второму игроку присоединиться к многопользовательской игре. Система Project DualPlay даёт возможность легко переключаться между традиционной клавиатурой и контроллером, адаптируясь под разные жанры игр. Динамическая RGB-подсветка, расположенная на клавиатуре, экране и трекпаде, усиливает визуальные эффекты. Задняя панель и джойстики также украшены световыми эффектами, создавая впечатление глубины и расширяя погружение в игровой процесс.

Acer Project DualPlay направлен на улучшение игрового опыта, предлагая гибкие решения для управления, возможность игры вдвоём на одном устройстве и более глубокое взаимодействие с игрой.