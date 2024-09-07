IFA 2024: Acer Project DualPlay — концепт игрового ноутбука с контроллером вместо тачпада07.09.24
Acer представила концептуальный игровой ноутбук под названием Project DualPlay, который направлен на объединение компьютерных и мобильных игр. Одной из главных особенностей устройства стала огромная сенсорная панель, выполняющая роль съёмного беспроводного контроллера. Пользователь может извлечь контроллер, нажав на специальную кнопку в верхней части клавиатуры, что также активирует два выдвижных динамика мощностью 5 Вт, улучшающих звуковое сопровождение игры.
Контроллер можно разделить на два отдельных джойстика, позволяя второму игроку присоединиться к многопользовательской игре. Система Project DualPlay даёт возможность легко переключаться между традиционной клавиатурой и контроллером, адаптируясь под разные жанры игр. Динамическая RGB-подсветка, расположенная на клавиатуре, экране и трекпаде, усиливает визуальные эффекты. Задняя панель и джойстики также украшены световыми эффектами, создавая впечатление глубины и расширяя погружение в игровой процесс.
Acer Project DualPlay направлен на улучшение игрового опыта, предлагая гибкие решения для управления, возможность игры вдвоём на одном устройстве и более глубокое взаимодействие с игрой.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Флагманские часы Oppo Watch X получили актуальные технологии и датчики. Ни поддерживают сотни режимов занятий спортом и позволяют оплатить кофе прямо вовремя прогулки. Подробнее о часах расскажем в этом обзоре
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
IFA 2024: Acer Project DualPlay — концепт игрового ноутбука с контроллером вместо тачпадаAcer IFA контроллер концепт ноутбук
Acer Project DualPlay направлен на улучшение игрового опыта, предлагая гибкие решения для управления, возможность игры вдвоём на одном устройстве и более глубокое взаимодействие с игрой.
Android 15 в финальной версии уже доступен для разработчиковGoogle Андроид обновление
Google загрузила исходный код Android 15 в проект Android Open Source Project (AOSP), но обновления для пользователей пока не готовы, даже для смартфонов Pixel.