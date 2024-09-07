IFA 2024: Acer Project DualPlay – концепт ігрового ноутбука з контролером замість тачпада07.09.24
Acer представила концептуальний ігровий ноутбук під назвою Project DualPlay, спрямований на об’єднання комп’ютерних та мобільних ігор. Однією з основних особливостей пристрою стала величезна сенсорна панель, яка виконує роль знімного бездротового контролера. Користувач може витягти контролер, натиснувши на спеціальну кнопку у верхній частині клавіатури, що також активує два висувні динаміки потужністю 5 Вт, що покращують звуковий супровід гри.
Контролер можна розділити на два окремі джойстики, дозволяючи другому гравцю приєднатися до розрахованої на багато користувачів гри. Система Project DualPlay дає можливість легко перемикатися між традиційною клавіатурою та контролером, адаптуючись під різні жанри ігор. Динамічна RGB-підсвічування, розташована на клавіатурі, екрані та трекпаді, посилює візуальні ефекти. Задня панель та джойстики також прикрашені світловими ефектами, створюючи враження глибини та розширюючи занурення в ігровий процес.
Acer Project DualPlay спрямований на покращення ігрового досвіду, пропонуючи гнучкі рішення для керування, можливість гри удвох на одному пристрої та глибшу взаємодію з грою.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Флагманський годинник Oppo Watch X отримав актуальні технології та датчики. Він підтримує сотні режимів занять спортом і дозволяє сплатити за каву прямо під час прогулянки. Докладніше про годинник розповімо в цьому огляді
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
IFA 2024: Acer Project DualPlay – концепт ігрового ноутбука з контролером замість тачпадаAcer IFA контроллер концепт ноутбук
Acer Project DualPlay спрямований на покращення ігрового досвіду, пропонуючи гнучкі рішення для керування, можливість гри удвох на одному пристрої та глибшу взаємодію з грою.
Android 15 у фінальній версії вже доступний для розробниківGoogle Андроід оновлення
Google завантажила вихідний код Android 15 у проект Android Open Source Project (AOSP), але оновлення для користувачів поки що не готові, навіть для смартфонів Pixel.