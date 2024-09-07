IFA 2024: Acer Project DualPlay – концепт ігрового ноутбука з контролером замість тачпада

Acer представила концептуальний ігровий ноутбук під назвою Project DualPlay, спрямований на об’єднання комп’ютерних та мобільних ігор. Однією з основних особливостей пристрою стала величезна сенсорна панель, яка виконує роль знімного бездротового контролера. Користувач може витягти контролер, натиснувши на спеціальну кнопку у верхній частині клавіатури, що також активує два висувні динаміки потужністю 5 Вт, що покращують звуковий супровід гри.



Контролер можна розділити на два окремі джойстики, дозволяючи другому гравцю приєднатися до розрахованої на багато користувачів гри. Система Project DualPlay дає можливість легко перемикатися між традиційною клавіатурою та контролером, адаптуючись під різні жанри ігор. Динамічна RGB-підсвічування, розташована на клавіатурі, екрані та трекпаді, посилює візуальні ефекти. Задня панель та джойстики також прикрашені світловими ефектами, створюючи враження глибини та розширюючи занурення в ігровий процес.

Acer Project DualPlay спрямований на покращення ігрового досвіду, пропонуючи гнучкі рішення для керування, можливість гри удвох на одному пристрої та глибшу взаємодію з грою.