Hyundai Motorsport выпустила первый гиперкар для Le Mans — Genesis GMR-001

Genesis, премиальное подразделение Hyundai, анонсировало участие в автогонках, представив прототип GMR-001 для класса LMDh. Дебют автомобиля запланирован на Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2026 году, а в 2027-м марка планирует участие в IMSA WeatherTech Championship в Северной Америке.

GMR-001 разработан по стандартам LMDh, что делает его частью элитной гоночной категории с едиными гибридными компонентами (аккумуляторы Williams, двигатели Bosch, трансмиссия X-Trac) и шасси от ведущих поставщиков. Genesis выбрал французскую компанию Oreca для поставки шасси, а команду IDEC Sport для участия в гонках WEC.

Марка пока не раскрыла технические характеристики двигателя, но, по предположениям, это будет турбированный V6 или V8. Ключевая задача — разработка уникального кузова, чтобы подчеркнуть стиль и аэродинамические характеристики бренда.

Состав команды

Genesis Magma Racing доверили опытным пилотам:

Андре Лоттерер , трёхкратный победитель 24 часов Ле-Мана.

, трёхкратный победитель 24 часов Ле-Мана. Пипо Деррани, чемпион IMSA 2023 года.

Руководить командой будет Сирил Абитбуль, ранее работавший с Renault в Формуле-1.

До дебюта в LMDh в 2026 году команда протестирует свои возможности в европейской серии Le Mans в 2025 году, выступая на болидах класса LMP2. В составе этой программы заявлены перспективные гонщики: Логан Сарджент, Джейми Чедвик и Матис Жобер.

Категория LMDh (Le Mans Daytona hybrid) становится всё более популярной среди производителей, сочетая передовые технологии и относительно доступные бюджеты. В этом классе уже участвуют такие бренды, как Porsche, BMW, Acura и Cadillac, а также гиперкары от Toyota, Ferrari и Peugeot. Появление Genesis усиливает конкуренцию и добавляет азиатский люксовый бренд в мировую гоночную элиту.

Этот шаг укрепляет позиции Genesis как инновационного бренда. Выход в автоспорт позволит компании не только демонстрировать инженерные достижения, но и перенести технологии с трассы на дороги, что отвечает тенденциям многих премиальных автопроизводителей.