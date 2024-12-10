Hyundai Motorsport выпустила первый гиперкар для Le Mans — Genesis GMR-00110.12.24
Genesis, премиальное подразделение Hyundai, анонсировало участие в автогонках, представив прототип GMR-001 для класса LMDh. Дебют автомобиля запланирован на Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2026 году, а в 2027-м марка планирует участие в IMSA WeatherTech Championship в Северной Америке.
GMR-001 разработан по стандартам LMDh, что делает его частью элитной гоночной категории с едиными гибридными компонентами (аккумуляторы Williams, двигатели Bosch, трансмиссия X-Trac) и шасси от ведущих поставщиков. Genesis выбрал французскую компанию Oreca для поставки шасси, а команду IDEC Sport для участия в гонках WEC.
Марка пока не раскрыла технические характеристики двигателя, но, по предположениям, это будет турбированный V6 или V8. Ключевая задача — разработка уникального кузова, чтобы подчеркнуть стиль и аэродинамические характеристики бренда.
Состав команды
Genesis Magma Racing доверили опытным пилотам:
- Андре Лоттерер, трёхкратный победитель 24 часов Ле-Мана.
- Пипо Деррани, чемпион IMSA 2023 года.
Руководить командой будет Сирил Абитбуль, ранее работавший с Renault в Формуле-1.
До дебюта в LMDh в 2026 году команда протестирует свои возможности в европейской серии Le Mans в 2025 году, выступая на болидах класса LMP2. В составе этой программы заявлены перспективные гонщики: Логан Сарджент, Джейми Чедвик и Матис Жобер.
Категория LMDh (Le Mans Daytona hybrid) становится всё более популярной среди производителей, сочетая передовые технологии и относительно доступные бюджеты. В этом классе уже участвуют такие бренды, как Porsche, BMW, Acura и Cadillac, а также гиперкары от Toyota, Ferrari и Peugeot. Появление Genesis усиливает конкуренцию и добавляет азиатский люксовый бренд в мировую гоночную элиту.
Этот шаг укрепляет позиции Genesis как инновационного бренда. Выход в автоспорт позволит компании не только демонстрировать инженерные достижения, но и перенести технологии с трассы на дороги, что отвечает тенденциям многих премиальных автопроизводителей.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 14 ANV14-61 (N9.QTFWW.001): лед и мощность
Acer Nitro V 14 ANV14-61 выглядит элегантно несмотря на игровую принадлежность. Хороший экран, процессор и видеокарта достаточной производительности. Что еще в нем интересного?
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Hyundai Motorsport выпустила первый гиперкар для Le Mans — Genesis GMR-001 автомобиль спорт
Genesis, премиальное подразделение Hyundai, анонсировало участие в автогонках, представив прототип GMR-001 для класса LMDh. Дебют автомобиля запланирован на Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2026 году
Google анонсировала ИИ Veo для создания видео и PaliGemma 2 для обработки изображений и текста Google искусственный интеллект
Искусственный интеллект преобразует введенные данные в видеоряд, учитывая выбранный пользователем визуальный стиль и кинематографические эффекты.
Google анонсировала ИИ Veo для создания видео и PaliGemma 2 для обработки изображений и текста
Самые популярные запросы Google в Украине за 2024 год
Mozilla полностью меняет дизайн и шрифты — как на заре интернета
Meta будет использовать атомные электростанции для запитки своих центров обработки ИИ
Иконка батареи в Windows 11 станет другой
XDefiant скачать не получится
Исследование: Геймеры больше смотрят видео геймплея, чем играют сами
Китай запретил экспорт в США материалов нужных для производства электроники и оружия
WhatsApp перестанет работать на старых iPhone только сейчас
Новый топовый чип Qualcomm повысит цену флагманских смартфонов