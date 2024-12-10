Hyundai Motorsport випустила перший гіперкар для Le Mans – Genesis GMR-001

Genesis, преміальний підрозділ Hyundai, анонсував участь у автоперегонах, представивши прототип GMR-001 для класу LMDh. Дебют автомобіля запланований на Чемпіонат світу з гонок на витривалість (WEC) у 2026 році, а у 2027-му марка планує участь у IMSA WeatherTech Championship у Північній Америці.

GMR-001 розроблений за стандартами LMDh, що робить його частиною елітної гоночної категорії з єдиними гібридними компонентами (акумулятори Williams, двигуни Bosch, трансмісія X-Trac) та шасі від провідних постачальників. Genesis вибрав французьку компанію Oreca для постачання шасі, а команду IDEC Sport для участі у перегонах WEC.

Марка поки не розкрила технічних характеристик двигуна, але, за припущеннями, це буде турбований V6 або V8. Ключове завдання – розробка унікального кузова, щоб підкреслити стиль та аеродинамічні характеристики бренду.

Склад команди

Genesis Magma Racing довірили досвідченим пілотам:

Андре Лоттерер , триразовий переможець 24 години Ле-Мана.

, триразовий переможець 24 години Ле-Мана. Піпо Деррані, чемпіон IMSA 2023 року.

Керуватиме командою Сіріл Абітбуль, який раніше працював з Renault у Формулі-1.

До дебюту в LMDh у 2026 році команда протестує свої можливості у європейській серії Le Mans у 2025 році, виступаючи на болідах класу LMP2. У складі цієї програми заявлені перспективні гонщики: Логан Сарджент, Джеймі Чедвік та Матіс Жобер.

Категорія LMDh (Le Mans Daytona hybrid) стає все більш популярною серед виробників, поєднуючи передові технології та відносно доступні бюджети. У цьому класі вже беруть участь такі бренди, як Porsche, BMW, Acura та Cadillac, а також гіперкари від Toyota, Ferrari та Peugeot. Поява Genesis посилює конкуренцію та додає азіатський люксовий бренд у світову гоночну еліту.

Цей крок зміцнює позицію Genesis як інноваційного бренду. Вихід в автоспорт дозволить компанії не лише демонструвати інженерні досягнення, а й перенести технології з траси на дороги, що відповідає тенденціям багатьох преміальних автовиробників.