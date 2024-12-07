Роботизированное плечо X-ble Shoulder для работников на сборочных конвеерах от Hyundai и Kia

Hyundai Motor и Kia Corporation представили инновационное устройство для облегчения физического труда — роботизированное плечо X-ble Shoulder. Это первое устройство в линейке X-ble, предназначенной для снижения физических нагрузок на работников в различных отраслях. Устройство было представлено на мероприятии Wearable Robot Tech Day, которое прошло в Hyundai Motorstudio Goyang, недалеко от Сеула.

X-ble Shoulder представляет собой жилет, который надевается на тело и помогает при выполнении задач, связанных с поднятием или удержанием объектов над головой. Оно компенсирует усилия рук и снижает нагрузку на плечи, уменьшая напряжение передних и боковых дельтовидных мышц до 30%. Устройство не использует аккумуляторы, а его механический модуль генерирует вспомогательную силу с помощью патентованной многозвенной структуры. Весит оно 1,9 кг и может быть отрегулировано под тело пользователя.

X-ble Shoulder позволяет

Снижать риск травм;

Повышать эффективность труда;

Обеспечивать комфорт при длительных рабочих сменах.

Устройство выполнено из легких и прочных материалов, а критические элементы защищены ударопрочными накладками. Оно подойдет для использования в таких отраслях, как строительство, авиация, автомобильная промышленность, сельское хозяйство, логистика и судостроение.

X-ble Shoulder будет внедряться в производственные и сервисные подразделения Hyundai Motor и Kia, а к середине десятилетия планируется расширить продажи в 27 филиалов Hyundai Motor Group и внешние компании. На зарубежные рынки, включая Европу и Северную Америку, устройство поступит в 2026 году.

Помимо X-ble Shoulder, в компании работают над другими моделями: X-ble Waist для защиты спины и X-ble MEX для реабилитации людей с нарушениями ходьбы. Ожидается, что рынок экзоскелетов, по прогнозам, к 2029 году может достичь $10,25 миллиардов.